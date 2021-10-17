Financial Times: Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету

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Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, Китай продемонстрировал «передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох».

По данным издания, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия» и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы.

По словам источников Financial Times, в теории данная ракета может летать через Южный полюс, что будет представлять большую угрозу американской системе ПРО, сосредоточенной на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблём «Шэньчжоу-13» стартовала к орбитальной станции «Тяньгун».

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