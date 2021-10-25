«Отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о готовности применить ядерное оружие против РФ

В бундестаге раскритиковали заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России. Рольф Мютцених, председатель фракции СДПГ, одержавшей победу на выборах в немецкий парламент, потребовал от главы Минобороны «не обременять политику нового немецкого правительства» подобными высказываниями, назвав её слова «безответственными». По мнению аналитиков, ситуация вокруг заявления Крамп-Карренбауэр и критика со стороны главы фракции СДПГ олицетворяют текущую нестабильную ситуацию в немецкой политике. При этом эксперты отмечают, что строить далеко идущие выводы о будущих отношениях Берлина и Москвы не стоит, пока не сформировано немецкое правительство.

В бундестаге осудили заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить ядерное оружие в гипотетическом конфликте с Россией. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержавшей победу на выборах в бундестаг, Рольф Мютцених назвал слова министра обороны «безответственными».

«Недавние умозаключения министра обороны, касающиеся применения ядерного оружия в конфликте с Россией, безответственны», — заявил Мютцених в интервью Deutsche Presse-Agentur.

Но после этого заявил об угрозах, которые якобы поступают со стороны России.

«К сожалению, слова госпожи Крамп-Карренбауэр ничем не отличаются от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны».

После чего вернулся к обвинениям в адрес своей коллеги, обвинив Крамп-Карренбауэр в раскручивании «спирали эскалации».

«Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду хранящееся в Германии ядерное оружие», — сказал он, добавив, что призывает Крамп-Карренбауэр «не обременять политику нового немецкого правительства».

Напомним, 21 октября Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на вопрос журналиста радиостанции Deutschlandfunk о возможных сценариях НАТО по устрашению России, в том числе с использованием ядерного оружия.

«Нужно очень ясно дать понять России, что в конечном итоге — и это также предусматривает доктрина сдерживания — мы готовы применить и такие средства для того, чтобы это заранее устрашало и чтобы ни у кого не возникло мысли о нападении на партнёров НАТО в Прибалтике или Черноморском регионе. Это ключевая идея НАТО, этого альянса», — отметила она.

На слова министра обороны ФРГ отреагировал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, заявив журналистам, что на фоне призывов к военному сдерживанию России блок последовательно стягивает силы к российским границам.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — подчеркнул Шойгу.

Флаги Германии и России

globallookpress.com

© Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, учитывая интересы Москвы. Однако к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готов именно Североатлантический альянс, заметил глава Минобороны РФ.

«Известная технология»

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, немецкая политическая элита, включая Крамп-Карренбауэр и главу фракции СДПГ, который говорит о каких-то непонятных угрозах со стороны Москвы, нередко ведёт себя с Россией «по методу провокации».

«Причём это касается не только вопросов о ядерном оружии, но и других тем, например проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Уже известна технология, когда какой-нибудь германский политик вбрасывает тему заведомо провокационную и все смотрят, что будет делать Россия», — сказал эксперт.

По его мнению, выпад главы Минобороны Германии и ответ на это главы фракции СДПГ больше напоминают спектакль.

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«Крамп-Карренбауэр хоть и уходит со своего поста, но метит на место генсека НАТО. Поэтому говорить о том, что она просто что-то наговорила, было бы слишком наивно. Речь идёт о планах действующего главы Минобороны ФРГ стать руководителем Североатлантического альянса, отсюда и такие жёсткие заявления в адрес России. Но камень, брошенный Крамп-Карренбауэр, «поймал» сам глава Минобороны РФ, и немецкой верхушке пришлось отматывать назад. Тут появился Рольф Мютцених, который взял на себя роль некоего модератора и попытался объяснить, почему не стоит обращать внимания на слова немецкого министра», — считает аналитик.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер отметил, что ситуация вокруг скандального заявления министра обороны Германии и негативная реакция на него главы фракции СДПГ олицетворяют текущую нестабильную ситуацию в немецкой политике.

«Это в первую очередь говорит о том, что, пока не сформировано правительство ФРГ, из Германии ещё будут раздаваться заявления, которые могут быть почти противоположными по смыслу. Однако слова Рольфа Мютцениха уже сейчас свидетельствуют, что новое правительство не будет опираться на то, что говорят немецкие чиновники, причисляющие себя к блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), включая Аннегрет Крамп-Карренбауэр», — сказал аналитик в беседе с RT.

По словам Швейцера, то, что у социал-демократов исторически были более мягкие отношения с Россией, а ранее с СССР, «подтверждено историей».

«Сейчас социал-демократы играют на тех нотах, которые нацелены на поиск рационального зерна в отношениях с Россией. Они не поддерживают линию, призывающу к жёсткому подходу к связям с Москвой. Но и пророссийской партией СДПГ, конечно, назвать нельзя», — отметил эксперт.

При этом партия «Зелёные», которая получила третье место на выборах, наоборот, попытается сыграть на антироссийских сюжетах, в том числе разыграть историю со строительством газопровода «Северный поток — 2», считает Швейцер.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

AP

© Virginia Mayo

Выход партии «Зелёные»

Стоит отметить, что о значимой роли «Зелёных» в отношениях Берлина и Москвы в субботнем эфире «Соловьёв LIVE» высказался бывший замминистра обороны ФРГ Вилли Виммер. По его мнению, эта политическая сила, которая заняла третье место на выборах в бундестаг и лидер которой может возглавить МИД Германии, «будет пытаться отбросить взаимоотношения с Россией на 150 лет назад».

«В том числе это касается и позиции по «Северному потоку — 2», — сказал Виммер. — «Зелёные», подстрекаемые из Вашингтона, будут разрушать проект «Северный поток — 2», и это очень опасно», — подчеркнул он.

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По его словам, эта партия создавалась именно для того, чтобы проводить в Европе американскую политику.

«Перед выборами немецкие журналисты называли «Зелёных» представительством Белого дома США в Германии», — добавил бывший замминистра обороны ФРГ.

При этом Виммер подчеркнул, что, наблюдая за формированием нынешнего немецкого коалиционного правительства, он понимает, что Германия находится «в большой опасности разрушить» взаимоотношения с Россией.

«За прошедшие 150 лет экономические отношения с Россией всегда представляли для Германии особую ценность и особую величину. И Россия всегда была таким надёжным партнёром, которого только можно было себе представить», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Евстафьева, «Зелёные» являются проводниками линии США в германской политике и эта сила действительно может встать на пути развития отношений Москвы и Берлина.

«Вопросы относительно связей Германии с Россией во многом будут определяться в Соединённых Штатах. На сегодняшний день у ФРГ почти нет возможности играть самостоятельную роль в этом процессе и иметь взгляды, касающиеся РФ, отличные от позиции Вашингтона», — сказал аналитик.

Однако строить далеко идущие выводы о будущих отношениях Берлина и Москвы не стоит, пока не сформировано немецкое правительство, считает Швейцер.

«Расстановка сил ещё, возможно, изменится. Например, тройственная коалиция из СДПГ, «Зелёных» и либералов вполне может не состояться из-за «Зелёных», которые, в отличие от коллег, занимают довольно резкую позицию относительно «Северного потока — 2», — заключил аналитик.