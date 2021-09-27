Германист Шмидт прокомментировал предварительные итоги выборов в ФРГ

Эксперт-германист Андрей Шмидт прокомментировал предварительные итоги выборов в бундестаг.

«Исходя из последних результатов, СДПГ пока не может создать правительство, и, вероятнее всего, это будет коалиция. Чёрно-красная, так называемая большая коалиция. Если же им не хватит этого, то придётся привлекать третью партию в коалицию», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как прогнозирует Шмидт, отношения между Россией и Германией после победы социал-демократов должны остаться благоприятными.

Ранее, по предварительным данным ЦИК ФРГ, сообщалось, что социал-демократы получают в бундестаге на десять мест больше, чем ХДС/ХСС.