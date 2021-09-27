ЦИК ФРГ: социал-демократы получают в бундестаге на десять мест больше, чем ХДС/ХСС
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает по итогам выборов 206 мест в бундестаге из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196.
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Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК ФРГ.
Партия «Зелёные» получает 118 мест, Свободная демократическая партия — 92, «Альтернатива для Германии» — 83, Левая партия — 39.
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