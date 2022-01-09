«Потребуется не менее десяти лет»: почему в Великобритании заговорили об отставании от России в сфере гиперзвука

Великобритания должна разработать гиперзвуковое оружие для конкуренции с растущей военной мощью России. Об этом заявил начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин. Однако эксперты сомневаются, что в обозримом будущем такие планы будут реализованы, поскольку ранее Лондон не занимался развитием гиперзвуковых технологий и в настоящий момент не располагает необходимыми для этого ресурсами. По мнению аналитиков, о создании такого оружия Великобритания задумалась в первую очередь из соображений национального престижа.

Британская армия нуждается в гиперзвуковом оружии, чтобы конкурировать с растущей военной мощью России. Об этом в интервью изданию Times заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

«У нас нет (таких ракет. — RT), а должны быть», — заявил он.

Наличие гиперзвукового оружия у других стран Лондон называл угрозой и ранее. Об этом, в частности, упоминалось в стратегии модернизации ВС страны «Оборона в эпоху соперничества», опубликованной в марте 2021 года.

«Активизируются попытки подорвать наши традиционные технологические преимущества путём целевых инвестиций в средства, призванные противостоять нашим сильным сторонам и подорвать стратегическую стабильность, такие как гиперзвуковые ракеты для преодоления противоракетной обороны и крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой», — говорилось в документе.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин

Legion-Media

© Steve Parsons

Впрочем, как полагают эксперты, подобная риторика со стороны британских властей прежде всего продиктована соображениями престижа — Лондон, опасаясь репутационных потерь, не хочет отставать от Москвы в сфере новейших вооружений.

«Таким образом официальный Лондон пытается в непростых условиях кризиса, вызванного и пандемией, и брекситом, сыграть на чувстве исторической национальной гордости британцев», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Похожей точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

«Великобритания обладает ядерным оружием, и среди членов ядерного клуба она всегда имела серьёзный вес, поэтому технологическое отставание в сфере средств доставки воспринимается британскими политиками как удар по имиджу страны», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Отсутствие военной потребности»

Напомним, разработка гиперзвуковых технологий была начата в СССР и США ещё в XX веке. Однако уровень материалов и технологий той эпохи не позволил довести подобные начинания до практической реализации — во время полёта на гиперзвуковой скорости аппаратура испытывает очень высокую нагрузку.

Тема снова обрела актуальность в последние годы. Главным толчком для развития гиперзвуковых технологий в мире стало появление таких вооружений у России. В 2018 году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новом оружии, разработанном в России. В частности, российский лидер рассказал, что гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство ещё в декабре 2017 года.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Ещё один гиперзвуковой комплекс — «Авангард», для запуска которого используется баллистическая ракета наземного базирования, прошёл успешные испытания в декабре 2018-го. Комплекс заступил на боевое дежурство в конце 2019 года.

Гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» встанет на вооружение российской армии в начале 2022 года.

В свете появления боеспособных гиперзвуковых вооружений у России в США также активизировалась работа в этом направлении на базе уже имевшихся наработок.

С 2003 года в США силами корпорации Boeing создавалась гиперзвуковая ракета X-51 Waverider, в 2013 году она даже была испытана. Однако впоследствии в СМИ появлялось крайне мало информации о судьбе этой разработки.

В сентябре 2021 года Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты HAWC производства Raytheon Technologies.

При этом союзник США по НАТО, Соединённое Королевство, не имеет подобных наработок в сфере гиперзвука. Как отмечали в 2017 году авторы исследования корпорации RAND, Лондон традиционно уделял мало внимания гиперзвуковым технологиям. Так, в рамках программы «Наступательные воздушные системы будущего» (FOAS) британские специалисты ранее изучили потребности страны в сфере вооружений класса «воздух — земля» повышенной дальности, включая гиперзвуковые ракеты. И в 2006 году аналитики пришли к выводу, что королевству не следует направлять ресурсы на создание гиперзвукового оружия.

«Учитывая отсутствие конкретной военной потребности в высокоскоростном вооружении, отсутствие у Великобритании потенциала в ключевых областях и нагрузку на финансирование НИОКР, не рекомендуется, чтобы Великобритания стремилась к созданию собственного потенциала в сфере высокоскоростного вооружения», — говорилось в аналитическом отчёте.

В результате британское правительство вложило в гиперзвуковые программы очень мало средств и практически все исследования проводились в сотрудничестве либо с США, либо с ЕС, отметили аналитики RAND.

«Нет необходимой школы»

При этом стоит напомнить, что британская аэрокосмическая компания Reaction Engines совместно с BAE Systems давно занимается разработкой двигателя SABRE. Эта силовая установка предназначена как для гиперзвуковых разработок, так и для выхода в космос. По замыслу разработчиков, в земной атмосфере двигатель должен обеспечивать скорость до 5 Махов, а в космосе — уже до 25 Махов.

Финансированием проекта занимается британское правительство, а также Европейское космическое агентство (ЕКА) и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Проект SABRE компании Reaction Engines

© Reaction Engines

Осенью 2019 года компания заявила об успешном завершении в США испытания важного компонента двигателя — запатентованного теплообменника.

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«Он (теплообменник. — RT) подвергался воздействию гиперзвуковых условий и температуры, приближенной к 1000 °С. Данная программа испытаний подтвердила эффективность работы устройства предварительного охлаждения в условиях высокотемпературного воздушного потока, ожидаемых во время высокоскоростного полёта на скорости до 5 Махов», — сообщили тогда в Reaction Engines.

Один из основателей и главный технический директор британской компании Ричард Варвилл назвал эти испытания «важнейшей вехой».

«Эффективность работы нашей запатентованной технологии предварительного охлаждения была подтверждена в условиях гиперзвукового полёта, что приближает нас к реализации нашей цели по созданию первого воздушно-реактивного двигателя, способного разгоняться с 0 до 5 Махов», — отметил он.

С точки зрения Вадима Козюлина, в данном случае речь идёт о гибридном или универсальном гиперзвуковом двигателе.

«Дело в том, что гиперзвуковой двигатель включается на скорости примерно 3 Маха. Чтобы самолёт или ракета достигли такой скорости, нужна ещё одна ступень. И такая конструкция становится одноразовой, что для гиперзвукового лайнера неприемлемо — самолёт не может быть одноразовым», — говорит Козюлин.

По словам эксперта, если SABRE станет двигателем, который не будет нуждаться в дополнительной ступени, это можно будет назвать прорывом. Как отметил аналитик, в России такие работы тоже ведутся, но в данном случае речь идёт о применении гиперзвуковых технологий не столько в сфере ракетных вооружений, сколько в гражданских авиаперевозках.

Что же касается перспектив создания Великобританией гиперзвукового оружия, то эксперты оценивают их скептически. Как пояснил Юрий Кнутов, для создания гиперзвуковой ракеты мало разработать двигатель — очень важна также система наведения такой ракеты, которой, по мнению аналитика, у королевства пока нет.

По словам Кнутова, ключевую роль играет наличие специальных материалов, способных выдерживать нагрузки на гиперзвуковой скорости.

© U.S. Air Force / Public Domain

«Не думаю, что у Великобритании быстро появится своё гиперзвуковое оружие, у неё нет для этого необходимой школы и ресурсов», — считает эксперт.

По его словам, сейчас Лондон закупает американские ракеты для своих атомных субмарин. Более того, Великобритания не смогла создать полноценную ядерную триаду, поскольку не располагает собственными современными стратегическими бомбардировщиками.

«В лучшем случае британская сторона сможет договориться с Вашингтоном о поставке гиперзвуковых технологий или даже просто о поставке готовых ракет. Думаю, что Великобритании потребуется не менее десяти лет, чтобы приблизиться к созданию собственного гиперзвукового оружия», — подытожил эксперт.