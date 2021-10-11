«Ослабление России — один из приоритетов»: Лондон запланировал выделить около £1,2 млн на работу с российской молодёжью

Соединённое Королевство планировало потратить 121 млн рублей (£1,2 млн) на налаживание связей с российской молодёжью в 2019—2021 годах. Это следует из попавшего в сеть финансового плана правительственной организации Global Britain Fund. Документы, с которыми ознакомился RT, указывают на особое внимание Лондона к российскому студенчеству и молодым профессионалам, НКО и правозащитным центрам. Британские деньги запросили пять организаций, связанных с научной или политической деятельностью в России. По мнению экспертов, под предлогом усиления межкультурных связей Великобритания преследует совсем иные цели.

3 октября 2021 года в русскоязычных Telegram-каналах был опубликован финансовый план правительственной организации Global Britain Fund. Под этой вывеской работают внешнеполитические программы Министерства иностранных дел Великобритании.

В документе объёмом 125 страниц содержатся заявки на гранты на поддержку общественно-политических проектов десяткам отечественных и зарубежных НКО, чья деятельность связана с Россией. Там упоминаются, в частности, правозащитный центр «Мемориал»*, портал «Медиазона»**, интернет-проект «Голос адвоката».

globallookpress.com

Официальный Лондон отказался комментировать утечку, но подлинность документов заочно подтвердил основатель фонда «Такие дела» Митя Алешковский.

Он рассказал российским СМИ, что его фонд действительно подавал заявку на финансирование на сумму, которая указана в документах. Однако заявка была отклонена, добавил Алешковский.

Всего в документах фигурирует запрос на финансирование в размере 1,64 млрд в рублёвом эквиваленте. Какая точно сумма в итоге поступила в распоряжение российских организаций, на данный момент установить не удалось.

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На сеть профессионалов

Как выяснил RT, минимум 121 млн рублей (£1,2 млн) Великобритания запланировала потратить на взаимодействие с российской молодёжью. За 2019—2021 годы нужно было создать устойчивые связи с российским студенчеством, продвинуть культурные ценности, а также заняться формированием «нового поколения молодых лидеров».

Так, £78 тыс. запланировали на «расширение российско-западной сети молодых профессионалов, объединяющей специалистов в области гражданского общества, безопасности, экономики и верховенства закона». Речь идёт о проекте «Сеть лидеров молодого поколения» (YGLN). Его девиз — «Воспитание нового поколения лидеров». Программа возникла в 2014 году в ответ на кризис на Украине «для преодоления разрыва между Россией и Западом».

Проект софинансируют Министерство иностранных дел Германии, норвежское и финское правительства, а также признанная нежелательной в России организация U.S. Russia Foundation.

Самые крупные траты прослеживаются по двум другим проектам, объединённым в один. На развитие «устойчивых связей» между людьми по культурным и образовательным направлениям только в 2019—2020 годах планировалось потратить £760 тыс.

Помимо этого, Европейский совет по международным отношениям (ECFR, базируется в Лондоне) собирался потратить £372,7 тыс. за два года на «наведение мостов с молодой Россией через её гражданское общество», однако инициатива не была одобрена.

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Границы «мягкой силы»

Стремление другого государства наводить мосты похвально, но важно понимать разницу между культурным взаимодействием и вмешательством во внутреннюю политику. Об этом в беседе с RT заявил замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, специалист по международным отношениям Павел Фельдман.

По его словам, никто не отказывает британцам в их праве на «мягкую силу» до тех пор, пока они не нарушают интересы России.

«Если целью таких проектов является формирование у иностранной молодёжи культурной симпатии к Великобритании, то никаких вопросов не возникает, — рассказал RT политолог. — Однако совершенно недопустимо, когда на средства британского правительства взращиваются профессиональные оппозиционеры, а порой и экстремисты, заточенные на демонтаж политической системы России».

РИА Новости

© Алексей Майшев

Фельдман напомнил, что взаимоотношения Москвы и Лондона редко были безоблачными, Британия всегда старалась снизить международное влияние России. Нередко это происходило под видом «наведения мостов».

«В начале прошлого века английская «помощь» стала одним из важнейших факторов распада Российской империи, — подчеркнул эксперт. — Исторически сложилось так, что ослабление или даже покорение России было одним из ключевых приоритетов внешней политики официального Лондона».

Не стоит забывать, продолжил Фельдман, и о попытках британской интервенции во времена Крымской войны и после Октябрьской революции.

«Вряд ли современная британская элита ставит перед собой какие-то иные цели, — резюмирует политолог. — Их культурные и образовательные проекты нельзя рассматривать в отрыве от военно-политических доктрин».

Молодёжь под ударом

Авторы международных программ нередко вуалируют свои проекты. Из-за этого человек может не понять, что стал объектом воздействия, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт по внешней политике Евгения Войко.

«Великобритания много тратит средств и сил не просто в целях донесения британской позиции, но в том числе в целях формирования лояльности, — рассказала Войко RT. — Это может проходить как открыто, так и неочевидно для объекта этих проектов. Скрытое воздействие реализуется через трансляцию определённых установок и ценностей, через описание их как единственно возможного пути и попутно — формирование негативного отношения к собственной стране».

Молодёжь — самая подходящая для этого аудитория, добавляет эксперт.

«У молодых людей сознание более восприимчиво, они с большей лёгкостью доверяют подобным ценностям и идеям, — говорит Войко. — В контексте международных программ это благодарная аудитория, с которой легче работать».

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Именно по причине недоверия наметилось уменьшение программ по межкультурным контактам, говорит доцент факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Ланко. Снижение, по его словам, наблюдается в последние несколько лет.

«Определённое недоверие есть и с нашей стороны к британским программам, и с их стороны — к российским, — заметил Ланко. — Если что-то финансируется за счёт российского бюджета, британцы относятся к этому с подозрением. А мы тем же отвечаем. Это ведёт к тому, что обмена становится меньше».

Другие примеры

По мнению пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, к публикации файлов посольства Великобритании имеет отношение хакерская группировка Anonymous.

Эти хакеры уже публиковали в феврале 2021 года внутренние документы британского Министерства иностранных дел. В них говорится об инструментах, которые Соединённое Королевство применяет для «ослабления влияния российского государства». Своё расследование по мотивам февральской утечки выпустил RT.

Reuters

© Yves Herman

Как писал RT, Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности «Медузы»*** и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.

Для распространения контента среди новой аудитории подрядчики Британии усердно работали над тем, чтобы обеспечить ресурсам максимальный охват. Подрядчик проводил «еженедельные семинары со специалистами из изданий», «чтобы вносить необходимые коррективы в редакционную и коммерческую стратегии» и задавать «общий подход к освещению тем».

В когорту антироссийской борьбы включены прибалтийские медиа. «Медуза» упомянута наряду с ETV+ (русскоязычная служба эстонского телерадиовещания), латвийским LTV, литовским LRT, Re:Baltica (Балтийский центр журналистских расследований) и другими русскоязычными платформами.

Авторы документов прямо подчёркивают, что работа направлена на ослабление влияния России. Глава подразделения британского МИД по борьбе с дезинформацией и медиаразвитию Энди Прайс открыто заявил на встрече с подрядчиками, что это предприятие в конечном итоге нацелено на «ослабление влияния российского государства».

При этом Прайс предостерёг собравшихся от «несанкционированной огласки деятельности» и отметил, что «из соображений безопасности» некоторые поставщики «не захотят быть связаны с МИД Великобритании».

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Часто такие проекты скрывают источники финансирования и не афишируют принадлежность к тому или иному государству, подтверждают опрошенные RT эксперты.

«В противном случае возникнет вопрос, насколько они автономны и транслируют самостоятельную точку зрения, — рассказывает Войко. — Или то, что они делают, организовывая семинары и конференции, идёт с подачи центральной власти и имеет определённую политическую окраску».

Это как раз то, в чём западные страны часто обвиняют Россию, добавляет она.

Однако, по словам Фельдмана, российские гуманитарные программы сложно сравнивать с многомиллионными проектами Великобритании, США и ЕС на постсоветском пространстве. У них принципиально разный масштаб, цели и объёмы финансирования.

«За последние годы российские законодатели много сделали для того, чтобы установить правовые ограничения, препятствующие использованию инструментов «мягкой силы» в деструктивных целях, — говорит Павел Фельдман. — Однако технологии внешнего вмешательства во внутреннюю политику России постоянно совершенствуются. Расслабляться нельзя».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

** ООО «ЗП», управляющее изданием «Медиазона», признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ 29.09.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.