Россия и Великобритания обсуждают тему признания сертификатов вакцинации

Россия и Великобритания обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации, сообщил ТАСС директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

«Это тема обсуждается», — сказал он.

По его словам, направлена заявка на признание вакцины «Спутник V».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.

В РФПИ также сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».