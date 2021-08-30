Россия и Великобритания обсуждают тему признания сертификатов вакцинации
- Reuters
«Это тема обсуждается», — сказал он.
По его словам, направлена заявка на признание вакцины «Спутник V».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.
В РФПИ также сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».