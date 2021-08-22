В МИД рассказали о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.

«Ни шатко ни валко. Тем не менее мы рассчитываем, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика», — заявил он.

По его словам, «все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане России и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны».

«Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться», — сообщил Грушко.

Он добавил, что «не хотелось бы, чтобы в этом процессе присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин, где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль».

Ранее министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС.

В РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».