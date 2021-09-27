Объём инвестиций британского бизнеса в экономику Москвы достиг почти $22 млрд
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Об этом информирует НСН.
«Так, объём накопленных прямых иностранных инвестиций из Великобритании за девять месяцев вырос в 1,5 раза — с $12,8 млрд в апреле 2020 года до $21,9 млрд в январе 2021 года», — сказал Ефимов.
Он отметил, что в Москве работают представительства британских производителей пищевых продуктов, энергетического оборудования, бытовой химии, фармацевтических и табачных компаний, а также консалтинговые и юридические фирмы.
Как ранее передавало агентство «Крыминформ», объём инвестиций в туристическую сферу Крыма за шесть лет превысил 50 млрд рублей, что составляет более четверти всех инвестиций в экономику республики.