Антикремлёвские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России

Великобритания, вероятно, приложила масштабные усилия для «ослабления влияния российского государства», используя в этих целях русскоязычные антикремлёвские СМИ и обладающих популярностью блогеров. Об этом свидетельствуют опубликованные хакерской группой Anonymous документы, предположительно, принадлежащие МИД Соединённого Королевства. Так, из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.

При всём своём алармизме по поводу российской «пропаганды» и «дезинформации» британские власти, по всей видимости, стоят за операцией с многомиллионным финансированием, направленной на активизацию освещения российского государства в негативном ключе как внутри России, так и за её пределами.

В ноябре 2017 года на саммите Европейского союза Тереза Мэй, на тот момент премьер-министр Великобритании, объявила о планах придать России статус «враждебного» государства и обещала в течение следующих пяти лет потратить более £100 млн на борьбу с предполагаемой угрозой кремлёвской «дезинформации» по всему миру.

И вот группа хакеров-активистов Anonymous опубликовала, как представляется, внутренние документы британского Министерства иностранных дел и международного развития, в которых проливается свет на истинную цель и зловещий размах этой масштабной «борьбы».

Из документов следует, что британское правительство искало подрядчиков для тайного вмешательства на различных уровнях в деятельность СМИ и гражданского общества под видом усилий по повышению грамотности, продвижению культурных мероприятий, обеспечению «сбалансированности и разнообразия точек зрения» в журналистской деятельности, а также по противодействию пропаганде.

Поддержка антикремлёвских СМИ

Один из подрядчиков — компания Zinc Network, о которой чуть дальше, — в своей презентации рассказывает, что находится в процессе «сегментирования аудитории и таргетированного привлечения поддержки для двух ведущих независимых российских СМИ — «Медузы» и «Медиазоны».

«Медуза» — это русскоязычное онлайн-издание и новостной агрегатор с главным офисом в латвийской Риге. «Медиазона» — расследовательская платформа, основное внимание которой обращено на российскую судебную, правоохранительную и пенитенциарную системы. Основали ресурс две участницы нашумевшей панк-рок группы Pussy Riot.

Поскольку этим изданиям «[недостаёт] опыта и инструментов» для «эффективного распространения контента среди новой аудитории», компания Zinc усердно работала над тем, чтобы обеспечить ресурсам максимальный охват. Подрядчик проводил «еженедельные семинары со специалистами из изданий», «чтобы вносить необходимые коррективы в редакционную и коммерческую стратегии» и задавать «общий подход к освещению тем».

До обнародования этих документов любые предположения о том, что «Медуза» и «Медиазона» — в своих материалах последовательно и резко критикующие российские власти — не только согласовывали редакционную политику между собой, но делали это при поддержке британского правительства, несомненно были бы отброшены в сторону как российская пропаганда, конспирология, фейковые новости или того хуже.

Похоже, взаимоотношения «Медузы» и британского правительства, прямые и косвенные, осознанные и неосознанные, выходят далеко за рамки этого сотрудничества. В файлах, полученных в результате слива, несколько подрядчиков упоминают это издание в связи с множеством других проектов, финансируемых и направляемых британским МИДом.

К примеру, в документах, поданных ещё одним подрядчиком, Albany, «Медуза» упомянута наряду с ETV+ (русскоязычной службой эстонского телерадиовещания), латвийским LTV, литовским LRT, Re:Baltica (Балтийский центр журналистских расследований) и другими русскоязычными платформами в качестве потенциального «долгосрочного партнёра», для которого можно финансировать и развивать «новые программы».

То, что направленность этих программ планировалась откровенно антимосковская, прямо подчёркивается в пункте о «создании дискурсных игр, стимулирующих участие через социальные медиа и мобильные платформы».

«Медуза» — лидер в продвижении этих игр, большей частью касающихся политических тем (например, «Путин-бинго», «Помоги Путину успеть к папе римскому» и «Дорога к храму. Помогите служителям церкви не отвлекаться на мирскую суету»), — отмечает Albany.

Эти «сатирические игры» помогут сформировать «обоснованный посыл», что «идея общества, в котором больше справедливости, а отношения строятся на уважении и заботе, лучше идеи заносчивого националистского режима». Среди предлагаемых тем — предложение помочь «эксцентричному российскому эмигранту сохранить свою культурную самобытность перед лицом британской политкорректности» или «сыну олигарха скрыть свои неприличные богатства в первый день в университете».

Подобные сюрреалистичные цитаты были бы смешными, если бы убедительно не подчёркивали, на какие кульбиты готов Лондон ради демонизации, дестабилизации и изоляции России — как за рубежом, так и внутри её самой.

Подрядчики

Все участвующие в этом подрядчики (в том числе упомянутые Zinc и Albany) могут похвастать сотрудниками, обладающими нужным допуском, людьми, в прошлом служившими в высших эшелонах власти, вооружённых силах и спецслужбах. Более того — у них богатый опыт ведения информационной войны в интересах Лондона по всему миру. Так, ряду таинственных компаний, упомянутых в этих документах, отведено видное место в бумагах, связанных с интенсивным пропагандистским натиском британского правительства в Сирии, также попавшим в поле зрения благодаря сливу.

Понятно, что эти компании не кажутся явными кандидатами на осуществление программ, действительно направленными на укрепление гражданского обществе, повышение стандартов журналистики и борьбу с дезинформацией. Но, конечно, эти программы не такие.

Zinc Network (ранее известная как Breakthrough Media) — ветеран секретных информационных операций, финансируемых британскими властями и проводимых в Великобритании и за рубежом. У компании долгая и неблаговидная история циничного использования настоящих поборников гражданского общества для тайного продвижения интересов Лондона — без их собственного согласия и ведома, зачастую с серьёзными последствиями.

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Одна из программ, заявку на которую подала Zinc, — «Поддержка независимых СМИ в странах Балтии». В опубликованных документах содержится изложение Форин Офисом требований к проекту, а также подробности, сообщённые подрядчикам на встрече в июне 2018 года. Проводивший её глава подразделения британского МИДа по борьбе с дезинформацией и медиаразвитию Энди Прайс говорил и о параллельной операции в странах Восточного партнёрства.

Открыто заявляя, что это предприятие — на которое в 2018-2021 гг. предстояло потратить до £6 млн — в конечном итоге нацелено на «ослабление влияния российского государства», Прайс предостерёг собравшихся от «несанкционированной огласки деятельности» и отметил, что «из соображений безопасности» некоторые поставщики «не захотят быть связаны с МИД Великобритании».

Далее он перечислял различные способы не только вовлечения журналистов и медиаорганизации в целевых странах при помощи финансирования, но и прямого «приобретения» контента. Говорилось, что «лёгкие победы» приносит спонсирование государственного вещания, учитывая «мягкое управление» на местах — эвфемизм, означающий коррупцию и отсутствие регулирования.

На вопрос о том, можно ли ориентировать контент на несовершеннолетних, он ответил, что «возраст аудитории значения не имеет», добавив, что «можно учесть гендерные аспекты»: «Что-то в духе сериала «Девочки» канала HBO, только на Украине».

Идея на первый взгляд странная и даже забавная, если не считать, что под эгидой данной программы при участии Zinc Network (о них чуть дальше) в Эстонии, Латвии и Литве были сняты, по меньшей мере, пять телесериалов, включая первую в регионе русскоязычную программу для детей.

Огромную тревогу вызывает то, что миллионы людей — среди которых немало детей — вероятно, смотрели этот телеконтент, даже не подозревая, что создавался он для тайного продвижения антироссийской, прозападной пропаганды, не говоря уже о том, что финансировали его британские власти в рамках кампании по целенаправленной психологической обработке.

Ещё более тревожно, что Albany особенно нацелена на использование в «в качестве агентов перемен» представителей русскоязычной прибалтийской молодёжи, чтобы в рамках уже другого проекта через них «оказывать влияние на старшие поколения и укреплять отдельную «евро-балтийскую» идентичность».

Использование влиятельных персон в социальных сетях

Из других слитых в сеть документов следует, что деятельность Zinc в регионе уже имела значительный размах к тому времени, когда она представила предложения по проекту, вплоть до содержания «собственной команды русскоязычных продюсеров, а также исследователей и специалистов по стратегиям роста в цифровой среде».

Zinc поддерживала тайную сеть русскоязычных влиятельных персон в социальных сетях для продвижения «порядочности СМИ и демократических ценностей» — любопытно, что её отношения с этими людьми, как утверждается, включали «управление на ежедневной основе».

Наняв их через социальные сети YouTube, Facebook, ВКонтакте и Instagram, компания «помогала им создавать свои личные бренды и совершенствовать контент в целях наращивания доли аудитории», а также «создала общий канал на YouTube для размещения их контента, содействуя им в получении доступа к аудитории друг друга, создавая в соавторстве контент, направленный на решение сложных социальных проблем».

Кроме того, в одном из файлов отмечается, что Zinc обучила таких персон «совершать и принимать международные платежи без регистрации внешних источников финансирования» и «разрабатывать редакционные стратегии по донесению до аудитории ключевых посланий», одновременно минимизируя «риск преследования» и управляя «проектными коммуникациями» для обеспечения существования сети, и, действительно, центральная роль правительства Великобритании в ее создании, была сохранена «в тайне».

Другими словами, они действовали и могут продолжать действовать, по сути, как агенты британского государства, спонсируемые из его же бюджета, а Zinc «содействовал» им в создании хитроумной пропаганды, скрытным образом продвигающей утверждённые Лондоном «ключевые послания», которые затем транслируются всему миру под видом гражданской журналистики.

Личности таких влиятельных персон соцсетей в настоящее время неизвестны, равно как и то, были ли они осведомлены о той коварной роли, которую играли, сотрудничая с этой компанией.

Хотя, в отличие от зрителей, они, по крайней мере, знали, что их «независимый» контент на самом деле был написан, произведён и отредактирован в лондонских офисах фирмы.

Вовлечённость, стимулирование, содействие, разоблачение

В публикацию группы Anonymous входят сотни различных документов. Всё, о чём говорилось выше, — это лишь вершина айсберга. Широкомасштабная тайная кампания британского МИДа, по всей видимости, состоит из четырёх компонентов или «направлений деятельности»: ВОВЛЕЧЁННОСТЬ, СТИМУЛИРОВАНИЕ, СОДЕЙСТВИЕ, РАЗОБЛАЧЕНИЕ. В одном из документов, озаглавленном «Теория перемен» и разосланном подрядчикам, заинтересованным в представленных там разнообразных перспективных программах, перечисляются виды деятельности, мероприятия, их итоги и последствия как для каждого компонента в отдельности, так и во взаимодействии друг с другом.

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании

globallookpress.com

© Dinendra Haria

Усилия по «РАЗОБЛАЧЕНИЮ» описаны как «разоблачение (обмана - RT.) в режиме реального времени, поддержка журналистских расследований, наращивание потенциала, налаживание связей между НПО». Однако даже при том, что документ засекречен, принятые меры, их итоги и последствия были отредактированы. Это свидетельствует, что данная деятельность и её цели сверхконфиденциальны, и доступ к подобной информации имеют только лица с высочайшим уровнем допуска.

Вопреки алармистской болтовне крупных СМИ об угрозе кремлёвской «дезинформации», ни Москве, ни какому-либо другому «враждебному» государству ни разу не приписывалась попытка распространения ложных сведений, хотя бы отдалённо сопоставимая со всесторонней и разнонаправленной, проводимой как в цифровой, так и в нецифровой среде глобальной атакой на общественное мнение, которая описывается в данной статье.

Воистину поразительно, что несмотря на все содержащиеся в документах отсылки к прозрачности, правде и демократии, эти грандиозные, многомиллионные инициативы на протяжении многих лет осуществлялись в условиях полной секретности, без какого-либо контроля со стороны общественности. О них не знали даже граждане Великобритании, не говоря уж о целевых аудиториях за рубежом.