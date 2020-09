Британская медиастратегия: о чём говорится в опубликованных Anonymous документах по Сирии

После начала сирийского конфликта власти Великобритании создали разветвлённую медиаинфраструктуру с целью дискредитации официального Дамаска. Подрядчики в лице PR-компаний занимались информационной поддержкой сирийской оппозиции и террористических группировок, формируя их позитивный имидж в западных и арабских СМИ. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные группой Anonymous. Аналитики отмечают, что все предприятия и лица, вовлечённые в эту широкую пропагандистскую кампанию, были прекрасно осведомлены о том, что работают с экстремистами. По мнению экспертов, обнародованные хакерами данные лишь подтверждают, что мейнстримные медиа не стремятся адекватно оценивать конфликты, в которых так или иначе участвуют их правительства.

Хакерская группа Anonymous обнародовала документы частных организаций и британских госорганов, которые свидетельствуют о том, что власти Соединённого Королевства организовали масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на медийную поддержку сирийских боевиков.

Как следует из этих материалов, с началом вооружённого конфликта в Сирии в 2011 году Лондон создал разветвлённую инфраструктуру для ведения информационной войны против официального Дамаска.

Основные усилия Великобритании были направлены на формирование в глазах западной и арабской аудиторий положительного образа противников президента Сирии Башара Асада, включая «умеренную вооружённую оппозицию» и террористические группировки.

«Подрывная» деятельность

В рамках масштабной кампании по поддержке так называемой сирийской оппозиции власти Великобритании, в том числе МИД страны, заключили несколько контрактов с такими компаниями, как Innovative Communication & Strategies (InCoStrat), Albany, The Global Strategy Network (TGSN) и Analysis Research Knowledge (ARK).

При этом, как ранее отмечали российские власти, ARK фактически является «частной военной компанией» со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ). Об этом в марте прошлого года в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, ARK в 2013—2016 годах занималась финансированием организации «Белые каски», которую активно поддерживают и другие зарубежные спонсоры, включая агентства международного развития Соединённого Королевства — в том числе через проект Tamkine и НПО Integrity Research и Adam Smith International. Документы последнего также опубликовала Anonymous.

Стоит отметить, что ранее о прямом участии государственных органов Великобритании в финансировании «Белых касок» сообщила британская журналистка Ванесса Били. По её подсчётам, за время продолжающегося с 2011 года гражданского конфликта в Сирии боевики получили от Лондона около £200 млн. Деньги Соединённого Королевства, по информации Били, оседали в том числе в казне террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

По данным Минобороны РФ, бандформирования по-прежнему помогают «Белым каскам» снимать многочисленные постановочные видео с целью дискредитации регулярной армии и законного правительства САР.

Напомним, сооснователем «Белых касок» был экс-сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье. В августе 2020 года заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил РИА Новости, что за «гигантские гранты» Ле Мезюрье был готов сфабриковать любые сенсационные материалы.

В ноябре 2019 года тело Ле Мезюрье было обнаружено в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Как предполагают в МИД РФ, экс-разведчик был ликвидирован, так как «выработал свой потенциал». Также в Москве не исключают, что британец мог «представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий «Белых касок».

В интересах «революции»

Как говорится в опубликованных Anonymous внутренних документах ARK**, с 2012 года компания реализовала в Сирии «программы» на общую сумму в $66,6 млн. Также сообщается об «уникальных» возможностях организации работать в партнёрстве с правительствами Дании, Нидерландов и Великобритании.

В арабской республике ARK занималась поддержкой оппозиции посредством оказания разнообразных услуг в области медиакоммуникаций и PR. Главным образом нанятая Лондоном компания пыталась представить сирийские незаконные вооружённые формирования (НВФ) как «дисциплинированные и профессиональные военные институты».

Представители террористических формирований САР в городе Эриха

В частности, ARK курировала коммуникационную стратегию Высшего военного совета Свободной сирийской армии и претворяла в жизнь кампанию по «ребрендингу» вооружённой оппозиции САР. ARK была одной из компаний, которые обучали представителей мятежных сил общению с прессой и помогали организовывать интервью на арабском и английском языках с представителями мейнстримных СМИ, включая корпорацию BBC и британский телеканал Channel 4.

Как говорится в опубликованных Anonymous материалах ARK, помимо этих средств массовой информации, у неё есть «хорошо налаженные контакты» с агентством Reuters, изданиями The Financial Times, The New York Times, The Times, The Guardian, телеканалами CNN, Al Jazeera, Sky News Arabic, Orient TV и Al Arabiya.

Кроме того, ARK управляла аккаунтами «Белых касок» в социальных сетях, популяризируя деятельность этой «правозащитной» организации.

В документах говорится, что с 2012 года на территории Сирии ARK «сотрудничала» с 14 радиостанциями FM-диапазона и 11 журналами, предоставляя аппаратуру и финансирование, а также проводя обучение сотрудников.

Помимо этого, в материалах фирмы говорится, что она «располагает более чем 60 сотрудниками в Турции (большинство из них составляют сирийцы и турки), оказывает прямую поддержку сети из 65 оплачиваемых аффилированных субъектов на территории Сирии, а также поддерживает «непрямую» сеть из более чем 800 контактов в Сирии».

В Сирии ARK работала совместно с компаний TGSN, которую возглавляет Ричард Барретт, бывший глава отдела по борьбе с терроризмом британской секретной разведывательной службы MI6.

Под эгидой этих организаций в САР находились 97 видеострингеров, 23 фотографа, 32 научных сотрудника, 19 коучеров, восемь учебных центров и три медиаофиса. Одним из наиболее заметных продуктов TGSN стало пропагандистское бюро «Медиаофис Революционных сил Сирии» (RFS, Revolutionary Forces of Syria Media Office).

Фотография одного из боевиков, сделанная бюро RFS

© RT

В отчёте независимого информационного портала The Grayzone за 2016 год утверждалось, что RFS предлагало платить одному из сотрудников СМИ (его имя и гражданство не назывались) $17 тыс. в месяц за материалы в поддержку сирийских боевиков.

Отметим, что RT направил запросы в МИД Великобритании и компанию ARK о предоставлении комментариев относительно размещённых Anonymous материалов, однако на момент публикации статьи ответов получено не было.

«Стратегическая коммуникационная поддержка»

Как следует из размещённых Anonymous документов, не последнюю роль в формировании положительного образа НВФ и обелении их деятельности сыграла компания InCoStrat, которая также работала в САР на правительство Соединённого Королевства. Правда, помимо Великобритании, фирма получала деньги ещё и от властей США, ОАЭ и нелояльных Асаду сирийских бизнесменов.

InCoStrat выстроила сеть из более чем 1,6 тыс. журналистов и «ключевых влиятельных лиц, проявляющих интерес к Сирии». В своих документах фирма не скрывает, что в САР совместно с другими организациями действовала прежде всего в интересах внешней политики Лондона.

В арабской республике InCoStrat обеспечивала «стратегическую коммуникационную поддержку умеренной вооружённой оппозиции». Наиболее тесные связи она установила с Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), которая при поддержке американских и европейских подрядчиков пыталась сформировать параллельное правительство арабской республики.

В 2014 году InCoStrat способствовала организации интервью BBC с тогдашним главой НКСРОС Ахмадом Джарбой. Кроме того, при посредничестве InCoStrat было организовано общение западных журналистов с членами «Джабхат ан-Нусры».

Также InCoStrat провела кампанию, в рамках которой обсуждалась тема якобы существующих связей между ИГ*** и режимом Башара Асада. Специально подготовленные спикеры дали интервью The New York Times, The Washington Post, CNN, The Guardian, The Times, Buzzfeed, Al-Jazeera, Suriya Al-Sham, Orient и The National.

Как и другие подрядчики британских властей, InCoStrat открывала офисы оппозиционных СМИ. Новые медиапроекты были запущены в САР, в Турции и в Иордании. Непосредственно в Сирии компания учредила восемь FM-радиостанций и шесть журналов.

Как следует из документов, на поприще продвижения пропаганды сирийской оппозиции деятельность правительства Великобритании поддерживали в том числе власти США. Так, с началом конфликта Лондон и Вашингтон запустили проект Basma. На пике популярности его арабская страница в Facebook насчитывала более 500 тыс. подписчиков.

В рамках этого американо-британского проекта были подготовлены сотни так называемых медиаактивистов сирийских оппозиционных СМИ, а также более половины стрингеров (9 из 16), услугами которых пользовалась Al-Jazeera.

Боевик «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе

Правда, как говорится в документах фирмы Albany, эксперимент с Basma в итоге оказался провальным. Платформа утратила свою популярность после утечки в соцсети сообщений из корпоративной электронной почты, в которых говорилось об источниках финансирования. В итоге сайт Basma прекратил своё существование.

Деятельность самой Albany в Сирии мало чем отличалась от миссии других подрядчиков Лондона. В 2011 году фирма способствовала созданию достаточно влиятельной некоммерческой медиаорганизации Enab Baladi, оппозиционно настроенной к официальному Дамаску.

Также компания координировала взаимодействие между СМИ и экстремистскими НВФ, причём многие из этих бандформирований были связаны с «Аль-Каидой»**** и сегодня на официальном уровне в США и Европе признаны террористическими организациями.

«Не понесут ответственности»

По словам американского журналиста Бенджамина Нортона, автора опубликованной на ресурсе The Grayzone статьи об обнародованных Anonymous документах, эти материалы позволяют сделать вывод, что сирийская политическая оппозиция и незаконные вооружённые формирования фактически контролировались «подрядчиками западных правительств». По его словам, нанятые Лондоном PR-компании решали вопросы, связанные с позиционированием боевиков в медиапространстве, вплоть до проработки комментариев для СМИ.

«Это потрясающие документы, потому что они не только показывают, что западные и (некоторые. — RT) арабские СМИ при освещении сирийских событий проявляли сильнейшую предвзятость против правительства и в пользу оппозиции, но и указывают на то, что содержание таких сообщений формировалось и определялось непосредственно подрядчиками западных правительств», — сказал Нортон в интервью RT.

При этом, как подчеркнул журналист, сотрудничавшие с боевиками медиакоммуникационные организации прекрасно осознавали, что работают над улучшением имиджа экстремистов. Нортон отметил, что подрядчики Великобритании и других государств цинично формировали медиареальность, которая бы оправдывала военное вмешательство Запада. Аналогичным образом действовали и западные СМИ, способствуя распространению клеветы и пропаганды.

«То есть даже в их (подрядчиков Великобритании. — RT) собственных внутренних документах признаётся вся циничность их позиции. Там понимали, что не все, с кем они имели дело, были свободолюбивыми сторонниками демократических взглядов», — говорит Нортон.

При этом, как напомнил журналист, критиков политики Запада и действий вооружённой сирийской оппозиции всячески демонизировали, а также «клеймили пропагандистами и лжецами».

По мнению Нортона, Сирии была уготована участь разрушенных войнами Ирака и Ливии, где до сих пор отсутствуют нормально функционирующие институты государственной власти.

Как полагает Бенджамин Нортон, выложив документы, Anonymous показали лишь верхушку айсберга. Собеседник RT уверен, что в настоящее время такие же гибридные войны ведутся против неугодных Западу властей в Венесуэле, Иране, Йемене, Никарагуа.

«К сожалению, история показывает, что западные правительства не понесут какой-то реальной ответственности за совершённые ими преступления... Можно вспомнить войну в Корее, во Вьетнаме... Первую войну в Ираке, вторую войну в Ираке... Никого не привлекли к ответственности за обман общественности, за распространение фейковых новостей, дезинформации, за пропаганду... Это делается и сейчас, причём с ещё большим размахом — безнаказанность придала им смелости. А социальные сети, новые технологии — всё это сделало такую пропаганду ещё более эффективной», — констатировал Нортон.

Подобной точки зрения придерживается эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов. В беседе с RT он отметил, что опубликованные Anonymous документы в очередной раз доказывают, что Запад, в частности госструктуры Великобритании, несут прямую ответственность за спонсирование и информационную поддержку террористических группировок в Сирии.

Пуск ракеты из самодельной мортиры сирийских бандформирований

© Saleh Mahmoud Laila/Anadolu Agency/Getty Images

«Запад не устраивала независимая политика Асада. Как только в Сирии вспыхнул конфликт, сразу же появились силы, готовые не только поставлять оппозиции оружие, но и действовать в медийном пространстве, информационно помогая даже террористическим формированиям. И на это практически никто не обращал внимания», — пояснил Вавилов.

Однако, как считает эксперт, кампания по дискредитации официального правительства САР не добилась поставленных целей, несмотря на огромные инвестиции. Аналитик напомнил, что в итоге мировая общественность всё равно узнала о подлинной сущности «Белых касок», сейчас разоблачаются и другие прозападные структуры подобного толка.

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, благодаря размещённым Anonymous материалам лишний раз можно убедиться в том, что крупнейшие западные СМИ не стремятся адекватно оценивать конфликты, в которые вовлечены их правительства.

«Если говорить конкретно о Великобритании, то тут даже без разоблачений со стороны Anonymous понятно, что крупнейшие СМИ Соединённого Королевства транслируют позицию МИД и силовых структур. Это касается и создания в медиапространстве позитивного образа сирийских повстанцев, которые в большинстве своём на самом деле являлись представителями радикальных и террористических организаций», — считает Фельдман.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** RT подтвердить подлинность документов не может.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.