МИД: основатель «Белых касок» мог рассказать о провокациях организации

Российская сторона была заинтересована в добром здравии скончавшегося британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, в том числе потому, что он мог бы представить доказательства провокационных действий псевдогуманитарной организации в Сирии, однако кураторов «белокасочников» такой сценарий не интересовал, заявили в МИД России.

«Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий «Белых касок». Однако кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал. Джеймс Ле Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю «подноготную» «Белых касок», был ликвидирован», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что попытки западных СМИ «перевести стрелки» в деле Ле Мезюрье на Россию «выглядят как очередной политический заказ тех, кто продолжает сотрудничество с террористами», выделяя среди них «плохих и хороших».

«Но как показывает история с «Аль-Каидой»* подобные интриги добром не заканчиваются и «выходят боком», главным образом, для их основного зачинщика», — подытожили в министерстве.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.

Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки. Как считает считает президент Сирии Башар Асад, Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ.

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

В ведомстве уже выступали с осуждением сообщений СМИ, в которых гибель Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.