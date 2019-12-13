МИД: основатель «Белых касок» мог рассказать о провокациях организации
- AFP
«Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий «Белых касок». Однако кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал. Джеймс Ле Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю «подноготную» «Белых касок», был ликвидирован», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД добавили, что попытки западных СМИ «перевести стрелки» в деле Ле Мезюрье на Россию «выглядят как очередной политический заказ тех, кто продолжает сотрудничество с террористами», выделяя среди них «плохих и хороших».
«Но как показывает история с «Аль-Каидой»* подобные интриги добром не заканчиваются и «выходят боком», главным образом, для их основного зачинщика», — подытожили в министерстве.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки. Как считает считает президент Сирии Башар Асад, Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ.
Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.
В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.
В ведомстве уже выступали с осуждением сообщений СМИ, в которых гибель Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.