В Стамбуле найден мёртвым один из основателей «Белых касок»
- @lemesurierjames
По информации газеты Sozcu, тело было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал. Прибывшая на место полиция установила место проживания Мезюрье и позвонила в его квартиру. Дверь открыла его супруга, узнавшая о смерти мужа от полицейских.
В администрации Стамбула проинформировали, что правоохранительные органы начали расследование.
Организация «Белые каски» получила широкую поддержку Запада. Она декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.