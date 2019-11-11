В Стамбуле найден мёртвым один из основателей «Белых касок»

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Один из основателей организации «Белые каски», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мёртвым в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.
В Стамбуле найден мёртвым один из основателей «Белых касок»
  • @lemesurierjames
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По информации газеты Sozcu, тело было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал. Прибывшая на место полиция установила место проживания Мезюрье и позвонила в его квартиру. Дверь открыла его супруга, узнавшая о смерти мужа от полицейских.

В администрации Стамбула проинформировали, что правоохранительные органы начали расследование.

Организация «Белые каски» получила широкую поддержку Запада. Она декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами. 

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