Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе — это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она правда», — сказал он в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что это предположение, однако так выглядит «обычное взаимодействие между западными спецслужбами или теми, кто на них работает».

«Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади, все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того, как они сыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться», — сказал Асад.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.

Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки.

После этого Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Организация «Белые каски» получила мощную поддержку Запада. Она провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что организация «Белые каски» является крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.