МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

«Причём информация подаётся в искажённом, заангажированном виде — звучат прямые намёки на причастность Москвы к этому происшествию», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было произойти ещё в апреле 2017 года.

«Именно тогда был дан первый официальный комментарий ДИП МИД России о его ведомственной принадлежности и причастности к «Белым каскам», — отметили в МИД.

Несмотря на то что расследование гибели мужчины ещё не началось, британские журналисты «уже действуют в русле своих «обкатанных медиатехнологий» и делают «эмоциональный инфовброс», говорится в сообщении.

«Во всём обвиняются «эти русские», раскручивается очередной медийный скандал в духе хайли лайкли, а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты», — подытожили в ведомстве, добавив, что такой же сценарий использовался «при освещении инцидента и с Литвиненко, и с Березовским, и со Скрипалями».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал.

Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки, в Стамбуле.

Организация «Белые каски» получила широкую поддержку Запада. Она декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что организация «Белые каски» является крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.