Асад назвал «Белые каски» крылом «ан-Нусры»

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Сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что организация «Белые каски» является крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Асад назвал «Белые каски» крылом «ан-Нусры»
  • РИА Новости

«Среди этих якобы ангелов из «Белых касок» мелькают лица и тех, кто состоял в рядах «Аль-Каиды»**. Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. В том числе на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Всё это с лёгкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям «Белых касок». Они — крыло «Ан-Нусры», — сказал президент.

Ранее американский президент Дональд Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи неправительственной правозащитной организации «Белые каски» в Сирии.

Летом 2018 года Асад заявлял, что якобы произошедшая в сирийской Думе химатака была постановочной, а распространение информации о ней организацией «Белые каски» стало пиар-ходом Великобритании

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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