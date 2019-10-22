США выделили $4,5 млн организации «Белые каски» в Сирии

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Президент США Дональд Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи неправительственной правозащитной организации «Белые каски» в Сирии.
США выделили $4,5 млн организации «Белые каски» в Сирии
  • © Sameer Al-Doumy
  • AFP

«Вчера (21 октября 2019 года. — RT) президент Дональд Трамп утвердил выделение $4,5 млн в качестве прямой поддержки «Белым каскам» как продолжение оказания США поддержки важной и очень ценной работы организации в стране», — говорится в сообщении Белого дома.

В феврале в МИД России заявили, что российская сторона ведёт работу по развенчанию мифа западных спецслужб об «исключительно гуманитарной деятельности» организации «Белые каски».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «Белые каски» являются аффилированной с террористическими группировками структурой.

В июле некоторые западные СМИ, в частности France 24, со ссылкой на представителей «Белых касок» передавали, что ВКС России якобы нанесли удар по рынку в Сирии.

Министерство обороны России опровергло данное сообщение, сообщив, что оно является ложным.

Подробнее об инциденте — в материале RT.

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