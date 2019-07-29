В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Короткая ссылка
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
  • Флаг РФ в Сирии / ©Максим Блинов
  • РИА Новости

По словам Рудского, боевики обвиняют ВКС России в «ударах по мирным жителям».

«В последнее время со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий России в идлибской зоне деэскалации», — пояснил он, уточнив, что информацию подобного рода распространяет организация «Белые каски» с помощью постановочных видео. 

В связи с этим Рудской подчеркнул, что российские военнослужащие поражают заранее разведанные цели, удары носят точечный характер.

«Все удары носят исключительно прицельный и точечный характер», — добавил он, отметив, что к настоящему времени число полётов авиации ВКС России в САР снижено до минимума. 

Ранее в Министерстве обороны России опровергли сообщения представителей организации «Белые каски» об авиаударе российских ВКС по рынку в Сирии.

По данным ведомства, российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как передавали некоторые западные СМИ, произошёл данный инцидент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить