В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.

По словам Рудского, боевики обвиняют ВКС России в «ударах по мирным жителям».

«В последнее время со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий России в идлибской зоне деэскалации», — пояснил он, уточнив, что информацию подобного рода распространяет организация «Белые каски» с помощью постановочных видео.

В связи с этим Рудской подчеркнул, что российские военнослужащие поражают заранее разведанные цели, удары носят точечный характер.

«Все удары носят исключительно прицельный и точечный характер», — добавил он, отметив, что к настоящему времени число полётов авиации ВКС России в САР снижено до минимума.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли сообщения представителей организации «Белые каски» об авиаударе российских ВКС по рынку в Сирии.

По данным ведомства, российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как передавали некоторые западные СМИ, произошёл данный инцидент.