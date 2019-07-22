В Минобороны опровергли сообщения об «ударе» России по рынку в Сирии
- РИА Новости
«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолётами ВКС России удара по рынку в населённом пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк», — цитирует РИА Новости заявление российского военного ведомства.
По данным министерства, российские ВКС не выполняли каких-либо задач в указанном районе САР.
Ранее некоторые западные СМИ, в частности, France 24, передавали, что ВКС России якобы нанесли удар по рынку в Сирии, жертвами которого стали 19 человек.