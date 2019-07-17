В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками населённых пунктов в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики обстреляли шесть населённых пунктов в трёх сирийских провинциях.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Сараф, Калъат-Марза и Джей-Бахса провинции Латакия, Хамамият и Хараб-эль-Хизатио провинции Хама, а также населённого пункта Сабикия провинции Алеппо», — сказал он.

Ранее в результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей.

17 июня Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.