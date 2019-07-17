В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками населённых пунктов в Сирии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Сараф, Калъат-Марза и Джей-Бахса провинции Латакия, Хамамият и Хараб-эль-Хизатио провинции Хама, а также населённого пункта Сабикия провинции Алеппо», — сказал он.
Ранее в результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей.
17 июня Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.