В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю

Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.

«Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нём должны понести заслуженное и справедливое наказание», — говорится в сообщении.

6 июня боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населённом пункте Мхарда на северо-западе Сирии.

Повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение.

17 июня сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался в городе Камышли на северо-востоке Сирии на границе с Турцией.