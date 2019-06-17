В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю

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Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.
В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю
  • ©Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нём должны понести заслуженное и справедливое наказание», — говорится в сообщении.

6 июня боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населённом пункте Мхарда на северо-западе Сирии.

Повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение.

17 июня сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался в городе Камышли на северо-востоке Сирии на границе с Турцией.

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