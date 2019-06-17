В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю
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«Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нём должны понести заслуженное и справедливое наказание», — говорится в сообщении.
6 июня боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населённом пункте Мхарда на северо-западе Сирии.
Повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение.
17 июня сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался в городе Камышли на северо-востоке Сирии на границе с Турцией.