В результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей
- Reuters
«Населённый пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся миномётному обстрелу с позиций боевиков террористической группировки... в районе населённого пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибли 11 и ранены 15 мирных жителей», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Также боевики обстреляли населённые пункты провинций Латакия и Хама.
Ранее Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.