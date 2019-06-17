В результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей

Боевики обстреляли из миномётов населённый пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 получили ранения.

«Населённый пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся миномётному обстрелу с позиций боевиков террористической группировки... в районе населённого пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибли 11 и ранены 15 мирных жителей», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Также боевики обстреляли населённые пункты провинций Латакия и Хама.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.