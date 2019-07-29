Генштаб России: за четыре месяца погибли 110 сирийских военных

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в результате обстрелов со стороны боевиков из зоны деэскалации Идлиб за четыре месяца погибли 110 военных и 65 мирных жителей.

«За последние четыре месяца жертвами нападений, миномётных и артиллерийских обстрелов террористов с территории идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей», — сообщил он.

По словам Рудского, ещё более 240 военнослужащих сирийской армии и 100 гражданских лиц получили ранения.

Также он сообщил что войска Сирии в воскресенье, 28 июля, отразили две массированные атаки боевиков в Идлибе в районах населённых пунктов Кафр-Яхуд и Джалама.

«На каждом из направлений действовали отряды до трёхсот боевиков при поддержке до пяти танков, до десяти бронемашин и до 20 пикапов. Эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России», — заявил Рудской.

Ранее в Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный.