В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
«Из находящегося под контролем сирийского режима региона был совершён преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером 10. В результате нападения погиб наш солдат, ещё трое военных получили ранения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Минобороны Турции уже сообщали об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе.
С 12 июня на территории идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.