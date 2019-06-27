В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

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При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

«Из находящегося под контролем сирийского режима региона был совершён преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером 10. В результате нападения погиб наш солдат, ещё трое военных получили ранения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Минобороны Турции уже сообщали об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе.

С 12 июня на территории идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.

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