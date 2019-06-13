ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе

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Самолёты ВКС России нанесли в Идлибе четыре бомбовых удара по позициям террористов, которые обстреляли из артиллерийских орудий пост Вооружённых сил Турции. Об этом сообщает российское Минобороны.
ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе
  • Бомбардировщик ВКС РФ. Архивное фото
  • © Министерство обороны РФ

Как отметили в ведомстве, в связи с угрозой жизни личного состава турецкое командование обратилось в российский Центр примирения враждующих сторон с просьбой о содействии.

«По координатам, указанным турецкой стороной, самолётами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате в районах населённого пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии.

С 12 июня на территории идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.

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