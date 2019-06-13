ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе
- Бомбардировщик ВКС РФ. Архивное фото
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Как отметили в ведомстве, в связи с угрозой жизни личного состава турецкое командование обратилось в российский Центр примирения враждующих сторон с просьбой о содействии.
«По координатам, указанным турецкой стороной, самолётами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате в районах населённого пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии.
С 12 июня на территории идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.