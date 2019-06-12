В идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня
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Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
«Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Правительственные силы САР, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали», — заявил руководитель ЦПВС Виктор Купчишин.
Ранее ФАН сообщал, что Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки.