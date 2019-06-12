В идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня

Россия и Турция достигли соглашения о полном прекращении огня в идлибской зоне деэскалации, на территории наблюдается снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований.

Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

«Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Правительственные силы САР, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали», — заявил руководитель ЦПВС Виктор Купчишин.

Ранее ФАН сообщал, что Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки.