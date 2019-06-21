ЦПВС: боевики обстреляли 12 сирийских населённых пунктов за сутки

Короткая ссылка
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за последние сутки обстреляли 12 населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Идлиб.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Айн-эль-Кантара, Мамухия, Айн-эль-Ханзир, Кара-Джагез, Икко, Айн-эль-Ашра, Хамрат, Сафсафа, Кинсибба, Раша провинции Латакия, Хамамият провинции Хама и Телль-Хатри провинции Идлиб», — сказал он.

Ранее в результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей.

17 июня Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить