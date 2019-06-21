ЦПВС: боевики обстреляли 12 сирийских населённых пунктов за сутки
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Айн-эль-Кантара, Мамухия, Айн-эль-Ханзир, Кара-Джагез, Икко, Айн-эль-Ашра, Хамрат, Сафсафа, Кинсибба, Раша провинции Латакия, Хамамият провинции Хама и Телль-Хатри провинции Идлиб», — сказал он.
Ранее в результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей.
17 июня Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.