Асад назвал участие «Белых касок» в «химатаке» в Сирии пиар-ходом Британии
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«Мы считаем «Белые каски» пиар-ходом Великобритании. Таким образом она (химатака. — RT) была определенно инсценирована этими тремя странами (США, Франция и Великобритания. — RT)», — цитирует SANA президента.
По его словам, государства выдумали историю с химической атакой для оправдания авиаударов по сирийской территории.
Ранее в Британии заявили, что продолжат оказывать финансовую поддержку организации «Белые каски».
В конце мая Асад в интервью RT, говоря об ударах США, Франции и Великобритании по Сирии, отметил, что американская сторона ежедневно попирает нормы международного права.