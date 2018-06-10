Асад назвал участие «Белых касок» в «химатаке» в Сирии пиар-ходом Британии

Якобы произошедшая в сирийской Думе химатака была постановочной, а распространение информации о ней организацией «Белые каски» стало пиар-ходом Великобритании. Об этом в интервью Daily Mail заявил президент Сирии Башар Асад.

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«Мы считаем «Белые каски» пиар-ходом Великобритании. Таким образом она (химатака. — RT) была определенно инсценирована этими тремя странами (США, Франция и Великобритания. — RT)», — цитирует SANA президента. По его словам, государства выдумали историю с химической атакой для оправдания авиаударов по сирийской территории. Ранее в Британии заявили, что продолжат оказывать финансовую поддержку организации «Белые каски». В конце мая Асад в интервью RT, говоря об ударах США, Франции и Великобритании по Сирии, отметил, что американская сторона ежедневно попирает нормы международного права.