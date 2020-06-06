«Крах глобальных амбиций Вашингтона»: зачем США пытаются дискредитировать российскую миссию в Сирии

В Госдепе США сообщили, что в сирийских провинциях, подконтрольных официальному Дамаску, якобы активизировались боевики «Исламского государства»*. Об этом, в частности, заявил спецпосланник Соединённых Штатов в международной коалиции по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри. При этом, по его словам, в американской зоне влияния сохраняется стабильная ситуация. Между тем, по информации МИД РФ, именно на северо-востоке САР, воспользовавшись пандемией коронавируса, активизировались радикальные исламисты. Эксперты полагают, что заявления Госдепа прежде всего направлены на дискредитацию российского присутствия в Сирии. США по-прежнему отказываются признавать провал своей политики на сирийском направлении, считают аналитики.

Спецпредставитель госсекретаря США по взаимодействию в Сирии и спецпосланник в международной коалиции по борьбе с ИГ* Джеймс Джеффри сообщил на брифинге для прессы, что на подконтрольных Дамаску территориях якобы активизировались бандформирования ИГ, что не может не беспокоить Вашингтон.

«Мы обеспокоены деятельностью элементов «Исламского государства» в районах к югу от Евфрата, которые находятся под контролем (сирийского. — RT) режима, а также оказывающих ему поддержку иранских и российских сил. Нападения со стороны террористов значительно участились, и мы внимательно следим за развитием этой ситуации, поскольку ИГ рассматривают Ирак и Сирию в качестве единого фронта», — сказал Джеффри.

Как подчеркнул чиновник, в американской зоне влияния на северо-востоке Сирии якобы сложилась более стабильная ситуация благодаря постоянным антитеррористическим операциям. По его словам, «положение дел организации (ИГ. — RT) на северо-востоке Сирии остаётся очень напряжённым».

«Расслабляться нельзя»

Оценка обстановки в САР, которую представил Джеффри, немного не совпадает с мнением госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео. Выступая 4 июня на министерской встрече возглавляемой США антиигиловской коалиции, он отметил, что пока рано говорить об окончательной победе над «Исламским государством». По его словам, ячейки ИГ по-прежнему активны в Сирии и Ираке.

«С учётом сказанного подчеркну, что наша борьба против ИГ продолжается и будет вестись в обозримом будущем. Расслабляться нельзя. Мы должны продолжать работу по искоренению ячеек и сетей ИГ, а также содействовать стабилизации обстановки в освобождённых районах Ирака и Сирии», — заявил Помпео.

Стоит отметить, что в последнее время российские официальные лица не сообщали о каких-либо серьёзных инцидентах с участием боевиков ИГ в провинциях Сирии, подконтрольных официальному Дамаску. Стабильная ситуация сохраняется в Идлибе, за который в конце прошлого года разгорелись бои между правительственными войсками и незаконными вооружёнными формированиями.

Бронеавтомобиль курдских отрядов народной самообороны

Reuters

© Rodi Said

Между тем МИД РФ зафиксировал ухудшение обстановки на северо-востоке САР. По данным ведомства, террористы, воспользовавшись пандемией коронавируса, возобновили атаки на позиции курдского ополчения, которое выступает как союзник коалиции.

«Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр эз-Зор, Ракка, в результате более 20 человек были убиты, около 40 ранены», — сообщила 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также она рассказала о побеге семи террористов ИГ из лагеря внутриперемещённых лиц Аль-Хауль. По её словам, эти факты «лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединённые Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах».

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул, что сейчас Соединённые Штаты столкнулись с последствиями «своего курса по поддержке оппозиционных Башару Асаду незаконных военных формирований».

«Не секрет, что в ряды сирийских бандформирований, которые создавали США, принимались игиловцы. Естественно, в таких условиях «Исламское государство» полностью не победить.

Да, террористы присутствуют и на подконтрольной Дамаску территории, но из официальной информации РФ и Сирии следует, что речь идёт о минимальных проявлениях деятельности ИГ», — отметил Долгов.

«Вернуться в эпоху всемогущества»

С точки зрения аналитиков, США «раздражает» военно-политическое присутствие России в Сирии. Так, 4 июня на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Москва «должна уйти» с Ближнего Востока, так как «играет деструктивную роль» в регионе.

Как подчеркнул дипломат, краеугольным камнем внешней политики США в течение 45 лет было «недопущение проникновения русских на Ближний Восток». Однако администрация 44-го президента США Барака Обамы — «к счастью или к несчастью — положительно отнеслась к вмешательству России в ситуацию в Сирии».

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Как следует из слов Шенкера, Белый дом считал, что в САР назревает затяжной кризис. Тем не менее РФ «смогла переломить ход войны, и режим Асада сохранился до сегодняшнего дня», посетовал помощник Майка Помпео.

В Москве раскритиковали заявление Шенкера. Мария Захарова отметила в комментарии РИА Новости, что Вашингтон за последние два десятилетия не реализовал на Ближнем Востоке ни одного удачного проекта, принося в регион «только смерти и разрушения».

В свою очередь, в посольстве РФ в Соединённых Штатах напомнили, что американские войска находятся в Сирии без соответствующей санкции Совета Безопасности ООН и разрешения законного правительства. При этом российские военнослужащие действуют в арабской республике по приглашению официального Дамаска.

В беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает выпад Шенкера как попытку «снова дискредитировать Россию» и стремление Вашингтона «перевести на внешний тренд» внутренние проблемы страны.

В то же время представители Госдепа делали ранее и совсем иные заявления. Так, 7 мая на специальном брифинге, посвящённом российской политике на Ближнем Востоке, Джеймс Джеффри подчёркивал, что Штаты не добиваются ухода России из арабской республики. По его словам, ключевая задача США заключается в восстановлении ситуации, которая сложилась там до начала гражданского конфликта в 2011 году.

При этом Джеффри признал, что РФ достигла в САР серьёзных военно-политических успехов, но сейчас якобы испытывает трудности в координации действий с Башаром Асадом и Ираном. Также дипломат выразил недовольство отказом РФ принимать американский план урегулирования ситуации в Идлибе, который предложил Помпео в мае 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Американские солдаты в Сирии

Reuters

© U.S. Army

Противоречия в заявлениях чиновников Госдепа по поводу подходов к российскому присутствию в Сирии эксперты объясняют теми проблемами, с которыми столкнулись Соединённые Штаты. По мнению аналитиков, в Вашингтоне осознают невозможность вытеснения Москвы из САР и пытаются найти способ ослабить её влияние, в том числе дискредитируя внешнюю политику РФ.

«США лукавят, когда говорят, что вроде бы не против присутствия РФ. Цель американцев с 2011 года остаётся прежней — это смена режима, и Россия — главное «препятствие» на этом пути. Они никак не могут смириться с тем, что не удалось совершить госпереворот и что Сирия постепенно возвращается к мирной жизни», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.

По его словам, пример САР демонстрирует, что при наличии политической воли и поддержки России даже небольшие государства способны противостоять агрессии западных стран. Несмотря на это, США отказываются признавать провал политики на сирийском направлении, рассчитывая в обозримом будущем «вернуться в эпоху всемогущества».

«Сирия стала неприятной «занозой» в американской политике на Ближнем Востоке. Причём это не только локальное поражение, это свидетельство краха прежде всего глобальных амбиций США. В такой ситуации ничего не остаётся, как искать виновников в лице России и потворствовать разнообразным русофобским выпадам», — подытожил Куртов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.