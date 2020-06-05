В СФ оценили призыв Госдепа в адрес России «уйти» с Ближнего Востока

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль» и «должна уйти» из региона.

«Думаю, у данного заявления две цели. Первая — попытаться снова дискредитировать Россию. Однако больше, чем на Ближнем Востоке натворили Соединённые Штаты, уже никто не натворит. Можно вспомнить события в Египте, все «цветные революции», Ирак, Сирию. Куда бы Америка ни вмешивалась, она оставляла после себя разруху, войны и террористические угрозы», — считает сенатор.

По словам Джабарова, вторая причина высказывания Шенкера заключается в том, что «американцы хотят сейчас свои внутренние проблемы перевести на внешний тренд».

Ранее Шенкер заявил, что Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль» и «должна уйти» из региона.

По его словам, «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе.