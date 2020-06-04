В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

По его словам, «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе, передаёт ТАСС.

«Я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит (Москву. — RT) в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим Асада остаётся там до сих пор», — сказал он.

По его мнению, это позволило России создать базу в регионе и «придало ей смелости» для дальнейших шагов.

«45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока», — добавил он.

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.

Осенью 2019 года госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в ходе переговоров на полях сессии ГА ООН обсудили, как сообщал Госдеп, «вызовы со стороны России и КНР» в регионе Персидского залива.