В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
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По его словам, «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе, передаёт ТАСС.
«Я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит (Москву. — RT) в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим Асада остаётся там до сих пор», — сказал он.
По его мнению, это позволило России создать базу в регионе и «придало ей смелости» для дальнейших шагов.
«45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока», — добавил он.
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
Осенью 2019 года госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в ходе переговоров на полях сессии ГА ООН обсудили, как сообщал Госдеп, «вызовы со стороны России и КНР» в регионе Персидского залива.