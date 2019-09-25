В Госдепе заявили о «вызовах со стороны России и Китая» на Ближнем Востоке

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Государственный секретарь США Майк Помпео и главы МИД Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в ходе переговоров на полях сессии Генассамблеи ООН обсудили «вызовы со стороны России и КНР» в регионе Персидского залива.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили растущие вызовы, которые Россия и Китай представляют для стабильности и безопасности региона», — заявили в Госдепе.

Помпео и министры стран региона Персидского залива заявили о необходимости «обеспечения мира и стабильности» в Сирии и Йемене, а также обеспечения безопасности и процветания Ирака. Кроме того стороны «подчеркнули необходимость противодействия дестабилизирующему поведению Ирана в регионе».

Ранее в Тегеране сообщили о планах провести совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане.

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