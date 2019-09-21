В Иране заявили о планах проведения совместных учений с Россией и КНР

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В Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили о намерении провести совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане.
В Иране заявили о планах проведения совместных учений с Россией и КНР
  • Reuters

«Иран в скором времени проведёт совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане», — приводит FARS слова представителя ведомства.

По его словам, в ходе учений военные обменяются опытом в тактических и военных манёврах. 

Кроме того, в Минобороны Ирана сообщили, что в Тегеране в скором времени должна состояться встреча глав генштабов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения

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