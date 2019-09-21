В Иране заявили о планах проведения совместных учений с Россией и КНР
- Reuters
«Иран в скором времени проведёт совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане», — приводит FARS слова представителя ведомства.
По его словам, в ходе учений военные обменяются опытом в тактических и военных манёврах.
Кроме того, в Минобороны Ирана сообщили, что в Тегеране в скором времени должна состояться встреча глав генштабов.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.