Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

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Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
  • Reuters

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства. В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каком основании находятся в этой стране США? Притом что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.

Там отметили, что «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе.

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