В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»

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Сооснователь «Белых касок» британец Джеймс Ле Мезюрье являлся мошенником и годами «водил за нос» власти западных стран. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»
  • AFP

«Оказалось, что руководивший ими («Белыми касками». — RT) британский подданный Джеймс Ле Мезюрье — мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов», — приводит РИА Новости его слова.

Венедиктов уточнил, что за «гигантские гранты» Ле Мезюрье был готов сфабриковать любые сенсационные материалы.

В декабре 2019 года в российском МИД заявили, что сооснователь «Белых касок» мог рассказать о провокациях организации.

В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.

Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки. Как считает президент Сирии Башар Асад, Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ.

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