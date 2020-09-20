В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что «в ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населённых пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения».

Как сообщает РИА Новости, в ЦПВС поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* «провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации».

Гринкевич заявил, что, согласно имеющимся данным, «в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъёмок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».

В марте террористы попытались провести химическую атаку в районе сирийского Саракиба в провинции Идлиб.

Тогда из-за отсутствия необходимого опыта они нарушили герметичность одной из ёмкостей и допустили утечку. Боевики получили сильные отравления.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.