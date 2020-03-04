ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

Террористы пытались провести химическую атаку в районе сирийского Саракиба в провинции Идлиб, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон.

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.

По данным российских военных, 2 марта группа террористов попыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными отравляющими веществами. Из-за отсутствия необходимого опыта они нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку.

Боевики получили сильные отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию, проинформировали в ЦПВС.

В начале февраля в МО заявили, что члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в Идлибе съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими военнослужащими отравляющих веществ против населения.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.