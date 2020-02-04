ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
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- AFP
Как уточнили в ведомстве, съёмки провели в населённом пункте Зерба, на кадрах видны якобы последствия нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным химическим боеприпасом.
Также видео демонстрирует якобы человеческие жертвы с признаками отравления.
Белокасочники планируют тиражировать видео в западных и арабских СМИ, добавили в ЦПВС.
3 февраля в ведомстве заявили, что «Белые каски» совместно с террористами готовят провокацию с применением отравляющих веществ в САР.
О таких же планах «Белых касок» сообщалось и 27 января.
Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.
В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.