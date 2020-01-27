ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики и представители организации «Белые каски» готовят провокацию с применением отравляющих веществ в САР.

Согласно полученным ЦПВС от местных жителей и задержанных участников незаконных вооружённых формирований данным, в населённые пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, а также Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* «прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» с ёмкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор».

Как отметил Боренков, центр получил информацию о складировании отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб.

Цель провокации — «обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения», отметил он.

12 декабря 2019 года в ЦПВС заявили, что террористы совместно с «Белыми касками» готовят инсценировки с химоружием в Сирии.

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.