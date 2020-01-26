В Идлибской зоне деэскалации организовано три гумкоридора

В сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама организовано три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

Он отметил, что в связи с развязыванием террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам»* боевых действий возникла угроза безопасности мирных жителей.

«В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама», — сообщил Боренков.

Он также рассказал, что пункты пропуска будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов сирийского Алеппо за сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.