В Идлибской зоне деэскалации организовано три гумкоридора

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В сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама организовано три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей.
В Идлибской зоне деэскалации организовано три гумкоридора
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

Он отметил, что в связи с развязыванием террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам»* боевых действий возникла угроза безопасности мирных жителей.

«В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама», — сообщил Боренков.

Он также рассказал, что пункты пропуска будут работать круглосуточно. 

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов сирийского Алеппо за сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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