При обстрелах боевиков в Алеппо погибли восемь человек

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В результате обстрелов сирийского Алеппо за последние сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.
При обстрелах боевиков в Алеппо погибли восемь человек
  • Reuters

«В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети», — приводит РИА Новости сообщение руководителя российского Центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова.

Он отметил, что в результате обстрелов также погибли трое сирийских военных и ещё восемь получили ранения.

18 января сообщалось, что в сирийском Алеппо 28 мирных жителей погибли за трое суток от обстрелов боевиков.

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