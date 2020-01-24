При обстрелах боевиков в Алеппо погибли восемь человек

В результате обстрелов сирийского Алеппо за последние сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.

«В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети», — приводит РИА Новости сообщение руководителя российского Центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова.

Он отметил, что в результате обстрелов также погибли трое сирийских военных и ещё восемь получили ранения.

18 января сообщалось, что в сирийском Алеппо 28 мирных жителей погибли за трое суток от обстрелов боевиков.