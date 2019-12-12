ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* совместно с организацией «Белые каски» готовят инсценировки применения отравляющих веществ в сирийском Идлибе.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о том, что главарями террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» совместно с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» планируется проведение в населённых пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, целью таких провокационных действий является подготовка фотографий и видеоматериалов для публикации в ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес сирийского правительства.

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.