В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

В Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в Идлибской зоне деэскалации.

«По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»*, совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населенных пунктах в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что боевики отбирают местных жителей для участия в соответствующих съёмках.

Фейковые ролики планируется разместить в социальных сетях.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.

Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки.

Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.