Лавров прокомментировал сообщения о подготовке провокации в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном прокомментировал сообщения о подготовке боевиками провокации в Сирии.

«Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается и именно то, что мы её придаём гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока ещё не реализовались», — сказал он.

Как отметил министр, России известно, что в их подготовке «непосредственно участвуют провокаторы из «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США».

«Ситуация, которая складывалась с участием «Белых касок» в множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 года в восточной Думе, она всем уже, по-моему, предельно ясна. И факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, они более чем убедительны. Мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия», — добавил Лавров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики совместно с «Белыми касками» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Подробнее — в материале RT.