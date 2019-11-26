Лавров прокомментировал сообщения о подготовке провокации в Сирии

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном прокомментировал сообщения о подготовке боевиками провокации в Сирии.
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке провокации в Сирии
  • РИА Новости

«Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается и именно то, что мы её придаём гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока ещё не реализовались», — сказал он.

Как отметил министр, России известно, что в их подготовке «непосредственно участвуют провокаторы из «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США».

«Ситуация, которая складывалась с участием «Белых касок» в множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 года в восточной Думе, она всем уже, по-моему, предельно ясна. И факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, они более чем убедительны. Мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия», — добавил Лавров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики совместно с «Белыми касками» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить