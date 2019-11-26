Лавров прокомментировал сообщения о подготовке провокации в Сирии
- РИА Новости
«Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается и именно то, что мы её придаём гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока ещё не реализовались», — сказал он.
Как отметил министр, России известно, что в их подготовке «непосредственно участвуют провокаторы из «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США».
«Ситуация, которая складывалась с участием «Белых касок» в множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 года в восточной Думе, она всем уже, по-моему, предельно ясна. И факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, они более чем убедительны. Мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия», — добавил Лавров.
Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики совместно с «Белыми касками» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Подробнее — в материале RT.