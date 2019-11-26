«Совместно с боевиками»: Минобороны указало на подготовку «Белыми касками» провокации с химоружием в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители организации «Белые каски» готовят провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации «Идлиб», сообщает Минобороны России. Как указали в ведомстве, фальшивые видеоролики, изображающие использование отравляющих веществ и последствия авиаударов, «Белые каски» планируют представить как «доказательство преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан».

В зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* совместно со скандально известной организацией «Белые каски» планируют совершение провокации с инсценировкой применения химического оружия в населённых пунктах, сообщило Министерство обороны России в своём пресс-релизе.

«По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку «Хайат Тахрир аш-Шам», совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населённых пунктах в идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия», — говорится в сообщении.

Так, в российском ведомстве ссылаются на данные, полученные от жителей населённого пункта Сармада, расположенного в 30 км северо-восточнее Идлиба. Согласно этой информации, в начале ноября в город прибыла колонна из трёх грузовых автомобилей с различными ёмкостями с химикатами, которую сопровождали вооружённые боевики.

«В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой», — пояснили в Минобороны.

Российские военные указывают, что фейковые видеоматериалы о якобы применении химоружия и уничтоженных в ходе авианалётов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов представители «Белых касок» планируют разместить в социальных сетях, представив как «доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что провокации с применением химоружия в сирийском Идлибе могут «произойти в любой момент». На это глава внешнеполитического ведомства указал в связи с тем, что в конце октября президент США Дональд Трамп утвердил выделение «Белым каскам» $4,5 млн в качестве прямой поддержки.

«США продолжают поддерживать провокаторов под названием «Белые каски», которые находятся в Идлибе на территориях, контролируемых «Хайат Тахрир аш-Шам», то есть «Джабхат ан-Нусрой»*. Одно это лишний раз говорит, какое реноме имеют эти «Белые каски». А то, что они были напрямую задействованы в целом ряде провокаций, доказано и видеокадрами, и пресс-конференцией, на которой выступали дети, которых использовали для постановочных кадров. Пресс-конференцию мы организовывали в Гааге в рамках одного из заседаний Организации по запрещению химического оружия. Идёт очень серьёзная информационная война», — подчёркивал Лавров в интервью программе Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Напомним, 11 ноября стало известно о гибели одного из основателей «Белых касок», бывшего офицера MI6 Джеймса Ле Мезюрье. Его тело было обнаружено на улице района Безоглу в Стамбуле, он выпал из окна своего дома. Как сообщали турецкие СМИ, по предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты. Между тем полицейские, изучив записи с видеокамер, расположенных возле дома, не обнаружили, чтобы кто-либо из посторонних входил в жилое здание.

Британские СМИ практически сразу указали на «русский след» в связи со смертью бывшего офицера MI6, поскольку за несколько дней до трагического события о нём во время брифинга упомянула официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Ряд исследователей (повторю, речь идёт не о российской аналитике, а о зарубежной) указывают на наличие связей Ле Мезюрье с террористическими организациями ещё во времена его работы в Косове, где в его команду, по некоторым данным, входили члены «Аль-Каиды»**. Мы бы очень хотели услышать объяснение этих фактов со стороны официального Лондона», — говорила Захарова 8 ноября.

Между тем в МИД России осудили намёки западных медиа на причастность Москвы к этому происшествию и «раскручивание очередного медийного скандала в духе хайли лайкли».

«Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистку из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия», — таким образом посольство России в Лондоне прокомментировало статью британской газеты Daily Mail «Почему враги России выбрасываются с балконов».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.