Гибель при невыясненных обстоятельствах: в Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»

Представители скандально известной организации «Белые каски» подтвердили смерть основателя «движения» Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. По данным турецких СМИ, тело бывшего сотрудника британской разведки было обнаружено на улице с порезами и переломами конечностей. Предположительно, смерть наступила в результате падения с высоты. Турецкие власти приступили к расследованию инцидента. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон объяснить, чем занимался Ле Мезюрье во время конфликтов на Балканах и Ближнем Востоке. При этом некоторые британские СМИ нашли в смерти Мезюрье «русский след».

В Турции обнаружен мёртвым основатель скандально известной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье. Изначально об этом сообщили турецкие СМИ, позднее его гибель была подтверждена самими «активистами».

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«Мы потрясены и опечалены известием о смерти основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue Джеймса Ле Мезюрье, найденного в понедельник утром мёртвым в своём доме в стамбульском районе Тофан (Турция). Mayday — одна из структур, поддерживающих «Белые каски», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Представители «Белых касок» добавили, что граждане Сирии «никогда не забудут» его гуманитарную работу.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, тело Ле Мезюрье было обнаружено на улице жителями района Бейоглу утром в понедельник, 11 ноября. Личность погибшего установили путём экспертизы. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты. В то же время вдова Ле Мезюрье рассказала полицейским, что её супруг принимал снотворное.

Полицейские также изучили записи с видеокамер, расположенных возле дома, установив, что никто из посторонних в здание не входил.

При этом портал CNN Turk указывает, что на лице мужчины зафиксированы порезы, а его руки и ноги оказались сломаны.

В офисе губернатора Стамбула также сообщили о начале расследования «по факту смерти гражданина Великобритании Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье».

Отметим, что в пятницу, 8 ноября, имя основателя «Белых касок» было упомянуто официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Она напомнила, что бывший офицер MI6 «засветился» во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток.

При этом некоторые британские СМИ нашли в смерти Ле Мезюрье «русский след». Газета The Independent написала, что смерть основателя «Белых касок» наступила через несколько дней после заявления МИД России.

Сайт британского телеканала SkyNews сообщил, что «сооснователь «Белых касок» найден мёртвым спустя несколько дней после заявлений России о том, что тот был шпионом».

«Более того, ряд исследователей (повторю, речь идёт не о российской аналитике, а о зарубежной) указывают на наличие связей Ле Мезюрье с террористическими организациями ещё во времена его работы в Косове, где в его команду, по некоторым данным, входили члены «Аль-Каиды»*. Мы бы очень хотели услышать объяснение этих фактов со стороны официального Лондона», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула позицию Москвы касательно того, что «Белые каски» — провокаторы, пособники опаснейших террористических группировок и авторы серии фейков, направленных на дестабилизацию ситуации в Сирии.

Аналогичную позицию об организации в интервью Афшину Раттанзи на RT высказал президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. По его словам, «Белые каски» являются крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»**.

«Среди этих якобы ангелов из «Белых касок» мелькают лица и тех, кто состоял в рядах «Аль-Каиды». Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям «Белых касок», — сказал сирийский лидер.

Бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье основал неправительственную организацию «Белые каски» в 2013 году. Целью действий «активистов» заявлено спасение мирных жителей в зонах боевых действий, прежде всего в Сирии. Между тем «белокасочники» неоднократно становились участниками инцидентов с фальсификацией данных о якобы преступлениях, совершённых официальным Дамаском и российскими военными.

Так, одним из героев постановочного ролика «Белых касок» был сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума в апреле 2018 года. Позднее RT разыскал Диаба и его отца, которые рассказали, что происходило на самом деле. Кроме того, в апреле 2018-го российская делегация в штаб-квартире ОЗХО провела брифинг с участием других свидетелей инсценировки в Думе. К тому же в феврале 2019 года в подложном характере видеоматериала «Белых касок» признался продюсер британской телерадиовещательной компании BBC Риам Далати.

«Никто из тех телеканалов, которые делали из этого мальчика символ сопротивления Асаду, так и не извинились. Мы живём в таком мире, где нужно выбирать сторону добра или зла. То, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Знаменитый бибисишный принцип, который они преподавали нам: тот, кто для кого-то террорист, для кого-то — защитник свободы. Но ВВС первые не следуют своему принципу и готовы вешать ярлыки», — поясняла главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе сессии на конференции в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов».