Симоньян в ходе конференции RT MEDIA TALK рассказала о принципе работы BBC

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе сессии на конференции в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов» напомнила об истории с сирийским мальчиком, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума.

«Никто из тех телеканалов, которые делали из этого мальчика символ сопротивления Асаду, так и не извинились. Мы живём в таком мире, где нужно выбирать сторону добра или зла. То, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Знаменитый бибисишный принцип, который они преподавали нам: тот, кто для кого-то террорист, для кого-то — защитник свободы. Но ВВС первые не следуют своему принципу и готовы вешать ярлыки», — сказала Симоньян.

В апреле 2018 года сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума, рассказал RT подробности съёмок.

Конференция в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов», организованная телeканалом RT, проходит в московском «Согласие HALL». В частности, эксперты обсуждают риски военных корреспондентов, особенности освещения СМИ протестов, а также проблему фейковых новостей.