В ЦПВС рассказали о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

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Представители организации «Белые каски» совместно с террористами готовят провокацию с применением отравляющих веществ в САР. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС рассказали о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии
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«По поступившей в 22:15 мск 3 февраля на горячую линию российского Центра примирения враждующих сторон информации от двух жителей, представители организации «Белые каски» при поддержке террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию с использованием отравляющих веществ», — говорится в поступившем в RT заявлении ведомства.

Уточняется, что новую провокацию планируют осуществить в населённом пункте Мааррет-эль-Артик при участии около 200 человек из числа прибывших в идлибскую зону деэскалации родственников боевиков.

27 января ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии с целью обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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