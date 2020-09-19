Повод остаться: как инцидент с российскими военными может повлиять на планы США в Сирии

Соединённые Штаты намерены увеличить численность контингента в Сирии не более чем на 100 человек. Об этом говорится в заявлении официальных представителей Минобороны США. Такое решение было принято после произошедшего в конце августа дорожного инцидента, в ходе которого столкнулись российская и американская бронемашины, незначительные травмы получили семь солдат ВС США. Пентагон утверждает, что военнослужащие РФ нарушили существующие договорённости. Однако Москва выступает со встречными обвинениями. Как считают эксперты, Соединённые Штаты используют незначительное дорожное происшествие для усиления военного присутствия в арабской республике.

Пентагон принял решение увеличить группировку войск в Сирии из-за недавних инцидентов с российскими военнослужащими на северо-востоке арабской республики. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных представителей Минобороны США.

«Эти действия, в том числе подкрепление (ВС США. — RT), — чёткий сигнал в адрес России о необходимости взаимного уважения процессов разрешения конфликтов, а также в адрес России и других сторон — о том, что следует избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии», — цитируют журналисты одного из спикеров Пентагона.

Сообщается, что в ближайшее время в арабскую республику будут переброшены шесть боевых машин пехоты Bradley и не менее 100 военнослужащих. Ожидается, что они будут находиться в САР в течение 90 дней.

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Напомним, ещё в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести американские войска из арабской республики. Своё решение он объяснил разгромом «Исламского государства»*. По его словам, борьба с террористами была единственной причиной развёртывания войск в САР.

Впрочем, в 2019 году американские власти скорректировали свои планы. Новой миссией армии США в Сирии Трамп объявил «охрану» нефтяных месторождений. При этом, по словам главы Белого дома, Соединённые Штаты будут распоряжаться данными активами по своему усмотрению.

Согласно анонсированным ранее планам, в САР должны были остаться около 400 военнослужащих США. При этом по состоянию на февраль прошлого года в республике было дислоцировано около 2000 американских солдат и офицеров. Точное количество войск, которое сейчас находится в Сирии, официально не озвучивается, но, по данным издания Politico, в Сирии расквартированы около 500 американских военнослужащих.

Ранее в Госдепартаменте указывали на отсутствие планов по сокращению численности формирований Соединённых Штатов в САР. Комментируя в середине сентября 2020 года ситуацию с выводом войск из зарубежных стран, Трамп рассказал, что военнослужащие США присутствуют в богатых нефтью районах арабской республики.

«Осуществили попытку блокирования»

Поводом к наращиванию количества войск США в Сирии послужил произошедший в конце августа инцидент между российскими и американскими военнослужащими, в ходе которого, по сообщению Вашингтона, пострадали семь представителей американской армии. В результате ДТП у солдат США диагностировали признаки лёгкой контузии.

В заявлении, которое опубликовал Пентагон 27 августа, говорится, что «российские силы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим намеренно провокационным и агрессивным поведением».

Российские и американские бронемашины

AFP

© Delil Souleiman

Как подчеркнули в Минобороны США, российская сторона была уведомлена в готовности Соединённых Штатов «энергично защищать» военнослужащих в ситуациях, когда «их безопасность будет поставлена под угрозу». В то же время Пентагон выразил надежду на возвращение «к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов».

Москва выступила со встречными обвинениями в адрес Соединённых Штатов. По информации Минобороны РФ, российские войска в САР не нарушали договорённостей и действовали в ответ на попытки американцев заблокировать движение колонны военной полиции Министерства обороны РФ, о перемещении которой силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединёнными Штатами были уведомлены заранее.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие Вооружённых сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — пояснили в Минобороны РФ.

Как утверждают представители Пентагона, один из российских автомобилей намеренно въехал в бронемашину ВС США. Затем несколько российских вертолётов пролетели над местом происшествия на крайне низкой высоте.

Представитель Центрального командования ВС США капитан Уильям Урбан расценил поведение российских военных как провокацию. С точки зрения американского командования, российские автомобили без предупреждения покинули согласованную зону патрулирования.

Однако, как заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько, маршрут движения и состав российской колонны были заранее согласованы с офицерами США. Несмотря на это, патруль ВС РФ подвергся преследованию со стороны двух американских бронеавтомобилей MRAP после вхождения в зону контроля МАК (Международной антитеррористической коалиции), отметил Посунько.

Американские бронеавтомобили в Сирии

AFP

© Delil Souleiman

«Потерянный лоск»

Как отметили эксперты, российским военнослужащим не первый раз приходится отвечать на американские провокации в Сирии. Главной причиной агрессивного поведения Вооружённых сил США в арабской республике аналитики назвали крах усилий по разрушению государственности САР.

«Американцы привыкли действовать с позиции силы и сейчас очень недовольны тем, что получили достойный ответ. Насколько я пониманию, в ходе инцидента столкнулись два автомобиля и американский экипаж получил сотрясение мозга. Остаётся надеяться, что это ДТП вразумит командование США, которое постоянно провоцирует рост напряжённости в Сирии», — заявил в беседе с RT член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Как предполагает эксперт, Вашингтон использовал этот дорожный инцидент в Сирии для наращивания военной группировки. По мнению Кошкина, американские власти, скорее всего, посчитали, что дислоцированные в САР подразделения не в состоянии справиться с поставленными перед ними задачами.

«Соединённые Штаты так и не вывели войска из истерзанной войной Сирии, и я думаю, что они будут постепенно возвращаться к позиции увеличения численности. Просто для этого нужны хоть какие-то поводы в условиях отсутствия реальных угроз. На мой взгляд, то, что декларировал ранее Трамп, было лишь имитацией ухода из Сирии», — сказал Кошкин.

Между тем Москва рассматривает присутствие американских войск в Сирии как «оккупацию». По данным Минобороны РФ, на подконтрольных США и их союзникам территориях САР наблюдается тяжёлое социально-экономическое положение, что приводит к протестам местного населения.

«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — говорится в одном из сообщений Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

В комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что присутствие американских подразделений в Сирии является абсолютно незаконным: войска США действуют на территории республики без санкции Совета Безопасности ООН и без разрешения официального правительства Сирии.

По словам эксперта, Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке САР и поддержании военно-политической напряжённости в стране. Блохин уверен, что дислокация американских ВС не позволяет сирийскому правительству полностью восстановить территориальную целостность страны и улучшить положение дел в экономике.

«Маски окончательно были сорваны, когда завершилась война с ИГ. Причин оставаться в Сирии у США нет, но каждый раз они находят новый повод, чтобы не выводить и даже увеличивать войска. Однако время всё же играет на руку Москве и Дамаску. А инцидент с российскими военными лишний раз демонстрирует, что армия Соединённых Штатов потеряла лоск имперского легиона, которому все боятся бросить вызов», — резюмировал Блохин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.