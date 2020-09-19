Повод остаться: как инцидент с российскими военными может повлиять на планы США в Сирии
- Колонна ВС США на севере Сирии
- AFP
- © Delil Souleiman
Пентагон принял решение увеличить группировку войск в Сирии из-за недавних инцидентов с российскими военнослужащими на северо-востоке арабской республики. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных представителей Минобороны США.
«Эти действия, в том числе подкрепление (ВС США. — RT), — чёткий сигнал в адрес России о необходимости взаимного уважения процессов разрешения конфликтов, а также в адрес России и других сторон — о том, что следует избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии», — цитируют журналисты одного из спикеров Пентагона.
Сообщается, что в ближайшее время в арабскую республику будут переброшены шесть боевых машин пехоты Bradley и не менее 100 военнослужащих. Ожидается, что они будут находиться в САР в течение 90 дней.
Напомним, ещё в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести американские войска из арабской республики. Своё решение он объяснил разгромом «Исламского государства»*. По его словам, борьба с террористами была единственной причиной развёртывания войск в САР.
Впрочем, в 2019 году американские власти скорректировали свои планы. Новой миссией армии США в Сирии Трамп объявил «охрану» нефтяных месторождений. При этом, по словам главы Белого дома, Соединённые Штаты будут распоряжаться данными активами по своему усмотрению.
Согласно анонсированным ранее планам, в САР должны были остаться около 400 военнослужащих США. При этом по состоянию на февраль прошлого года в республике было дислоцировано около 2000 американских солдат и офицеров. Точное количество войск, которое сейчас находится в Сирии, официально не озвучивается, но, по данным издания Politico, в Сирии расквартированы около 500 американских военнослужащих.
Ранее в Госдепартаменте указывали на отсутствие планов по сокращению численности формирований Соединённых Штатов в САР. Комментируя в середине сентября 2020 года ситуацию с выводом войск из зарубежных стран, Трамп рассказал, что военнослужащие США присутствуют в богатых нефтью районах арабской республики.
«Осуществили попытку блокирования»
Поводом к наращиванию количества войск США в Сирии послужил произошедший в конце августа инцидент между российскими и американскими военнослужащими, в ходе которого, по сообщению Вашингтона, пострадали семь представителей американской армии. В результате ДТП у солдат США диагностировали признаки лёгкой контузии.
В заявлении, которое опубликовал Пентагон 27 августа, говорится, что «российские силы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим намеренно провокационным и агрессивным поведением».
- Российские и американские бронемашины
- AFP
- © Delil Souleiman
Как подчеркнули в Минобороны США, российская сторона была уведомлена в готовности Соединённых Штатов «энергично защищать» военнослужащих в ситуациях, когда «их безопасность будет поставлена под угрозу». В то же время Пентагон выразил надежду на возвращение «к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов».
Москва выступила со встречными обвинениями в адрес Соединённых Штатов. По информации Минобороны РФ, российские войска в САР не нарушали договорённостей и действовали в ответ на попытки американцев заблокировать движение колонны военной полиции Министерства обороны РФ, о перемещении которой силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединёнными Штатами были уведомлены заранее.
«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие Вооружённых сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — пояснили в Минобороны РФ.
Как утверждают представители Пентагона, один из российских автомобилей намеренно въехал в бронемашину ВС США. Затем несколько российских вертолётов пролетели над местом происшествия на крайне низкой высоте.
Представитель Центрального командования ВС США капитан Уильям Урбан расценил поведение российских военных как провокацию. С точки зрения американского командования, российские автомобили без предупреждения покинули согласованную зону патрулирования.
Однако, как заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько, маршрут движения и состав российской колонны были заранее согласованы с офицерами США. Несмотря на это, патруль ВС РФ подвергся преследованию со стороны двух американских бронеавтомобилей MRAP после вхождения в зону контроля МАК (Международной антитеррористической коалиции), отметил Посунько.
- Американские бронеавтомобили в Сирии
- AFP
- © Delil Souleiman
«Потерянный лоск»
Как отметили эксперты, российским военнослужащим не первый раз приходится отвечать на американские провокации в Сирии. Главной причиной агрессивного поведения Вооружённых сил США в арабской республике аналитики назвали крах усилий по разрушению государственности САР.
«Американцы привыкли действовать с позиции силы и сейчас очень недовольны тем, что получили достойный ответ. Насколько я пониманию, в ходе инцидента столкнулись два автомобиля и американский экипаж получил сотрясение мозга. Остаётся надеяться, что это ДТП вразумит командование США, которое постоянно провоцирует рост напряжённости в Сирии», — заявил в беседе с RT член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Как предполагает эксперт, Вашингтон использовал этот дорожный инцидент в Сирии для наращивания военной группировки. По мнению Кошкина, американские власти, скорее всего, посчитали, что дислоцированные в САР подразделения не в состоянии справиться с поставленными перед ними задачами.
«Соединённые Штаты так и не вывели войска из истерзанной войной Сирии, и я думаю, что они будут постепенно возвращаться к позиции увеличения численности. Просто для этого нужны хоть какие-то поводы в условиях отсутствия реальных угроз. На мой взгляд, то, что декларировал ранее Трамп, было лишь имитацией ухода из Сирии», — сказал Кошкин.
Между тем Москва рассматривает присутствие американских войск в Сирии как «оккупацию». По данным Минобороны РФ, на подконтрольных США и их союзникам территориях САР наблюдается тяжёлое социально-экономическое положение, что приводит к протестам местного населения.
«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — говорится в одном из сообщений Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.
В комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что присутствие американских подразделений в Сирии является абсолютно незаконным: войска США действуют на территории республики без санкции Совета Безопасности ООН и без разрешения официального правительства Сирии.
По словам эксперта, Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке САР и поддержании военно-политической напряжённости в стране. Блохин уверен, что дислокация американских ВС не позволяет сирийскому правительству полностью восстановить территориальную целостность страны и улучшить положение дел в экономике.
«Маски окончательно были сорваны, когда завершилась война с ИГ. Причин оставаться в Сирии у США нет, но каждый раз они находят новый повод, чтобы не выводить и даже увеличивать войска. Однако время всё же играет на руку Москве и Дамаску. А инцидент с российскими военными лишний раз демонстрирует, что армия Соединённых Штатов потеряла лоск имперского легиона, которому все боятся бросить вызов», — резюмировал Блохин.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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