«Пытались блокировать российский патруль»: Минобороны оценило инцидент с военными США в Сирии

Патруль военной полиции России действовал в ответ на попытки военнослужащих США блокировать движение российской колонны в нарушение договорённостей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Отмечается, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли предоставил «исчерпывающие пояснения по данной ситуации». Ранее в Белом доме обвинили Россию в нарушении правил деконфликтинга в САР.

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединёнными Штатами Америки были заранее уведомлены о прохождении на востоке Сирии колонны военной полиции ВС Министерства обороны РФ. Об этом заявили в пресс-службе МО России.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией Вооруженных сил Российской Федерации были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — так в ведомстве прокомментировали обвинения со стороны США в провоцировании военнослужащими ВС РФ аварии с участием российской и американской бронетехники.

В ведомстве отметили, что инцидент в ходе телефонных переговоров обсудили начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации», — добавили в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся, указал, что ситуация была обсуждена «по линии начальников генштабов».

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

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По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», военного политолога Александра Перенджиева, США используют «очень хитрую мошенническую тактику, которую необходимо разоблачать».

«Они хотят, чтобы мы оправдывались. Мол, пусть русские оправдываются, а мы и дальше будем нарушать договоренности, виноваты будут русские, а мы будем белые и пушистые... В тех случаях, когда они обвиняют российскую сторону, именно они и являются нарушителями. Как говорится, на воре и шапка горит. Крутят международным правом, как хотят», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Накануне официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Ульот сообщил, что четверо американских военнослужащих получили лёгкие повреждения в ходе инцидента с российскими военными на востоке Сирии.

«25 августа примерно в 10 утра (по сирийскому времени) силы Коалиции по борьбе с ИГИЛ, выполнявшие плановое патрулирование, встретились с российским военным патрулём в районе города Дерик на северо-востоке Сирии. Во время этой встречи российская машина врезалась в американский бронеавтомобиль Коалиции, из-за чего его экипаж получил ранения», — заявил он.

По его словам, российские военные выполнили «безрассудный манёвр», а американские военнослужащие для деэскалации ситуации покинули район.

«Подобные небезопасные и непрофессиональные действия являются нарушением правил предотвращения конфликтов, приверженность которым Соединённые Штаты и Россия заявили в декабре 2019 года», — добавил Ульот.

В январе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал о «незначительных стычках» между российскими и американскими военными в Сирии, которые не перерастали в «нечто серьёзное или угрожающее», а также об инциденте с «перехватом» некоего российского генерал-майора у сирийского города Манбидж.

В Минобороны России указали, что искусственное нагнетание напряжения со стороны отдельных лиц Пентагона «не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу».

«Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга», — говорилось в заявлении ведомства.

Российские военные также подчеркнули, что эпизод с «перехватом» — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии.

При этом заметим, что в июне Россия вышла из механизма уведомлений ООН о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. Как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва неоднократно указывала на недостатки этого механизма.

«Одной из главных проблем было то, что ООН получала информацию из неназванных источников. Наши собственные расследования неоднократно показывали, что некоторые из объектов деконфликтинга на самом деле использовались как штаб-квартиры террористов, поэтому им не мог присваиваться гуманитарный статус», — указал дипломат.

Российский постпред предложил, чтобы Управление ООН по координации гуманитарных вопросов решало вопрос о деконфликтинге напрямую с Дамаском.